Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rihanna’nın mont koleksiyonu görenleri şaşkına çeviriyor

Ünlü olmak zor! Her gün kameralar karşısında olunca insan muhtemelen ne giyeceğini saşırıyor olabilir. E tabii bir kere giydiğinizi de giyemiyorsunuz... Tıpkı Rihanna gibi. İşte her fotoğraf karesinde farklı bir mont ya da kaban ile gördüğümüz Rihanna'nın arşivlik koleksiyonu!
Hale Ceylan BARLAS
15:262 Ocak 2017
Moda
Rihanna’nın mont koleksiyonu görenleri şaşkına çeviriyor
Ünlü olmak zor! Her gün kameralar karşısında olunca insan muhtemelen ne giyeceğini saşırıyor olabilir. E tabii bir kere giydiğinizi de giyemiyorsunuz... Tıpkı Rihanna gibi. İşte her fotoğraf karesinde farklı bir mont ya da kaban ile gördüğümüz Rihanna'nın arşivlik koleksiyonu!

Şimdi size soruyorum; Gardırobunuzda kaç tane mont ve kaban var? Normal bir insanın en fazla 10’dur herhalde. Haydi sınırları biraz daha zorlayalım 15 olsun. Peki ünlü biri olsaydınız kaç tane olurdu? 50 ya da 60… Yoksa yüzlerce mi?
screenshot_20170102-122518_resizedBiz Rihanna’nın dış giyimini sayamadık. Sayfalarca fotoğraflarına baktık her birinde farklı bir mont ya da kaban vardı. Üstelik her biri de dünyaca ünlü markalara ait.
spl1332199_001Muhtemelen bir giydiğini bir kere daha giymiyordur. İnsan düşünmeden edemiyor tabii… “Acaba kullanmadıklarını ne yapıyor?” Hemen Türk aklıyla “Giymediklerini köylerdeki çocuklara dağıtsa yüzlerce çocuk ısınır” hesabı yapıveriyoruz…
spl955176_005Rihanna giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken bir isim. Ne giyse ya trend oluyor ya da alay konusu. Genelde pofuduk uzun montlar giymeyi tercih eden ünlü şarkıcı kürkten de vazgeçemiyor.
spl690332_003İşte, çoğu zaman büyük ve geniş modeller tercih eden Rihanna’ın ağzımızı açık bırakan giyim tarzı!!!
spl1307891_016spl988378_013spl1398502_024spl1389241_003spl1389074_002spl1366351_002spl1254602_003

spl1256363_002
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar