Sezonun trendi doğal makyaj

Bu yıl dünya çapında düzenlenen moda haftalarında izlediğimiz kadarıyla, bordo ve kırmızı 2017 yılında yükselişe geçecek. Işıltılı gözler, nude dudaklar, yokmuş izlenimi veren makyajlar, doğal kaşlar da sezonun trendleri arasında.

Bu yıl dünya çapında düzenlenen moda haftalarında izlediğimiz kadarıyla, bordo ve kırmızı 2017 yılında yükselişe geçecek. Işıltılı gözler, nude dudaklar, yokmuş izlenimi veren makyajlar, doğal kaşlar da sezonun trendleri arasında.

Her zevke ve her bütçeye uygun bir hediye alternatifi sunan Sephora da, size ve sevdiklerinize özel; ışıltılı, pırıltılı, renkli hediyeler hazırladı. Bunlardan biri de Geometri Color Palette. 130 renkli makyaj paleti, en hafifinden en yoğununa kadar uzanan 80 göz farı, 32 gloss, 6 eyeliner, 4 kaş pudrası, 4 blush, 4 contouring pudradan oluşuyor.

Doğal makyaj yapabilmek için ihtiyacınız olan tek şey bu palete sahip olmak. Sezon trendlerinden contouring sanatını uygulamak için çok ideal bir palet olan Geometri Color Palette sadece 149.90 TL.