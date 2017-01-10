Şıklık değil sanki rüküşlük yarışı

2017 Golden Globe ödülleri sahiplerini buldu. Sinema televizyon dünyasının tanınmış isimlerinin katıldığı gecede ödüller kadar, kadınların kırmızı halı şıklığı pardon rüküşlüğü geceye damgasını vurdu.

Heyecanla beklenen 74'üncü Altın Küre ödülleri nihayet dün gece sahiplerini buldu. Türkiye saatiyle sabah 03.00'da kırmızı halı geçidiyle başlayan törende La La Land rüzgarı esti. En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Müzikal, En İyi Özgün Şarkı, En İyi Erkek Oyuncu (Ryan Gosling) ve En İyi Kadın Oyuncu (Emma Stone) ödüllerini alan film, neredeyse tüm ödüllerin sahibi oldu.

Ödül töreni kadar kırmızı halı şıklığı da geceye damgasını vurdu. Her ne kadar çoğunlukla rüküşlük öne çıksa da, seçtiği kıyafetle kalbimizi fethedenlerin sayısı da az değildi. İşte törenden sizin için seçtiklerimiz

Emma Stone

Valentino elbisesi çok yakışmıştı. Sadece En İyi Kadın Oyuncu değil bir de En Şık Kadın Ödülü de verilse fena olmazdı.

Lily Collins

Kız kardeşinin nişanı varmış da ona gidiyormuş gibi… Elbisesi Zuhair Murad ama kendisine pek yakıştıramadık. Hele o makyaj. Kıyafetle tam bir uyumsuzluk içinde… Daha sade tonlarda bir makyaj tercih edebilirdi.

Natalie Portman

Karnı burnunda olması rüküş olacağı anlamına gelmiyor tabii ki… Hamile haliyle bile Prada elbisesiyle şıklık yarışından geri kalmamış.

Jessica Biel

Belden yukarısı evet ama Elie Saab imzalı kıyafetin belden aşağısı hayal kırıklığı. Allı güllü dallı… Üstelik göz yoruyor. Keşke o güller olmasaymış. O zaman daha şık diyebilirdik.

Drew Barrymore

Ne çok şık ne de rüküş… Monique Lhuillier tasarımı kıyafette gözümü rahatsız eden bir şey var ama henüz bulamadım. Ayrıca saçlarını açık bırakmak yerine dağınık bir topuz yaptırsaymış daha iyi olurmuş sanki. Çünkü hem omuz hem göğüs dekoltesini kapatmış.

Sophie Turner

Game of Thrones'ta “Vah vah neler geldi kızın başına” diye üzülürken, ödül töreninde giydiği kıyafetin daha beter olduğunu söyleyebilirim! Sophie prenses haline geri dön!

Nicole Kidman

Yıllar geçiyor, yaş alıyor ama yaşlanmıyor… Hala güzel hala fıstık gibi… Lakin nedir o kıyafet. Alexander McQueen giymesi bile durumu kurtaramamış…

Blake Lively

Bir insan sürekli mi şık olur. Hamileyken dahi tarzıyla dönüp dönüp bir daha baktırıyordu kendine. Altın Küre'de de Versace elbisesiyle harika görünüyordu.

Oliva Culpo

Zuhair Murad elbisesine bayılmış. Hesabından da bunu dile getirmiş. Biz sevdik ama pek bayılmadık… Kötü diyemeyiz.

Chrissy Teigen

Dekolte kıyafetlerine alışınca Marchesa imzalı kıyafeti biraz garipsedik ne yalan söyleyelim. Kıyafetin üzerindeki tüller işi bozmuş. Fazlalık gibi duruyor. Ayrıca o uzun küpeler de gereksiz olmuş.

Sarah Jessica Parker

Yılların moda ikonu… Tarzı, stili en çok takip edilen SJP'ın Vera Wang elbisesi, rönasans döneminden kalma saçları “Ne oldu bu kadına” diye sormamıza neden oluyor! Maalesef bu kez olmamış…

Naomi Campbell

Versace elbisesine baktıkça aklıma dönen spiraller geldi. O nedenle fazla bakıp hipnotize olmak istemiyorum…

Amy Adams

Tom Ford elbisesi çok yakışmış. Ama saçlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Aksesuarları da fazla abartı değil ve oldukça şık duruyor.

Maisie Williams

19 yaşında olmasına rağmen bu kıyafet ve makyajla 30 yaşında gibi görünüyor. Makyaj ve saç oldukça abartı. Ong Oaj Pairam kıyafeti güzel ama yaşına göre yanlış seçim olmuş.

Sofia Vergara

Gecede pek çok kadın Zuhair Murad tercih etmiş. Ama çoğunda görüntü faciaydı. İyi ki Sofia var… Gözümüz gönlümüz açıldı.

Reese Witherspoon

Versace imzalı sarı elbisesini kendisine çok yakıştırdık. Kıyafetini Tiffany takılarıyla bütünleyen güzel aktirist 10 yıl önce de yine Altın Küre’de sarı bir straples elbise giymişti.