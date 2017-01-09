Terliklere de tüy diktiler

Deseler ki, "Banyo terliğinin tüylüsü çıktı" ya da "Çeyizlik yüksek topuklu terliklerinizi sandıktan çıkarın sokakta giyeceksiniz"... "Mümkün değil!" dediğinizi duyuyorum ama iç sesinizi susturun.

Deseler ki, "Banyo terliğinin tüylüsü çıktı" ya da "Çeyizlik yüksek topuklu terliklerinizi sandıktan çıkarın sokakta giyeceksiniz"... "Mümkün değil!" dediğinizi duyuyorum ama iç sesinizi susturun.

Çünkü 2016 yazında Gucci’nin 2 bin 650 liraya sattığı ve herkesin ayağında gördüğümüz tüylü terlikleri şekil değiştirerek 2017 yazında da karşımıza çıkacak.

BU NE İLK NE DE SON OLACAK

Aslında şaşırmamak lazım. Çünkü garip trendlerle ilk kez karşılaşmıyoruz. Lakin pijama, gecelik, sabahlıkla sokağa çıkanlara yeni yeni alışmışken, duş terlikleriyle dolaşanlara alışabilir miyiz emin değilim. Üstelik çeyizlik kokoş terlikler de meydanlara çıkıyor. Bu tarz terlikleri Banu Alkan’da sıkça görürdük. Hatırlarsanız filmlerinde havuzdan çıkar, önce parmak uçlarında havuz kenarını tavaf eder, sonra da bikinisinin altına pembe tüylü terliklerini giyip salına salına yürürdü. İşte bu profili yaz aylarında bol bol göreceğiz.

HER ŞEY RIHANNA’NIN SUÇU

Tüylü terlik giyenlerin sayısı bir hayli fazla. Özellikle Rihanna çok giyiyor. Giydiği yetmezmiş gibi bir de ünlü bir marka için tüylü terlikler tasarladı. Satışa çıktığı gün tükendi. Dünyaca ünlü isimlerde, moda başkentlerinin sokaklarında sıkça rastlanan bir parça haline gelen terlikler ülkemizde de kadın erkek herkes tarafından büyük ilgi görüyor.

HER KIYAFETE UYUYOR

Henüz benimseyemesek de, Miu Miu, Michael Kors, Gucci, Puma, Tıbı, Brother Vellies gibi pek çok ünlü markanın koleksiyonunda yer alan terliklerin siyah, bordo yoğun olsa da, her rengini bulmak mümkün. İster topuklu ister düz tercihlerinin olduğu modeller ne yazık ki her kıyafetle kombinlenebiliyor…