Terör moda haftasını da etkiledi

31 Aralık 2016'yı 1 Ocak 2017'ye bağlayan gece, eğlence kulübü Reina'da gerçekleştirilen hain saldırı sonrası pek çok organizasyon iptal edildi. Bunlardan biri de 12 Ocak'ta başlayacak olan Mercedes Benz Fashion Week Istanbul.

31 Aralık 2016'yı 1 Ocak 2017'ye bağlayan gece, eğlence kulübü Reina'da gerçekleştirilen hain saldırı sonrası pek çok organizasyon iptal edildi. Bunlardan biri de 12 Ocak'ta başlayacak olan Mercedes Benz Fashion Week Istanbul.

12-17 Ocak tarihleri arasında düzenlenmesi gereken Mercedes Benz Fashion Week terör olayları nedeniyle iptal edildi. Moda haftası, 2015’te de Ankara’daki terör olayları nedeniyle iptal edilmişti.

İki yıl sonra yine bir terör olayları nedeniyle gerçekleşemeyen moda haftası, şimdilik başka bir tarihe ertelendi ama henüz bir tarih verilmedi.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşmesi planlanan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA)'dan oluşan MBFWI Danışma Kurulu, tasarımcılar, sponsorlar, IMG ve TSM'nin ortak kararıyla ertelendi!