Yılbaşı alışverişini tamamlamayanlara altın öneriler

Sevdiklerinize satın alacağınız armağanlara henüz karar veremediyseniz ya da yılbaşı partisi düzenleyecekseniz fakat hazırlıklarınız bitmediyse bu önerilere göz atmanızda yarar var...

Sevdiklerinize satın alacağınız armağanlara henüz karar veremediyseniz ya da yılbaşı partisi düzenleyecekseniz fakat hazırlıklarınız bitmediyse bu önerilere göz atmanızda yarar var...

Bakımına özen gösterenlere özel indirim

Zengin ürün yelpazesiyle dikkat çeken Sevil Parfümeri, 31 Aralık'a kadar yapılan tüm alışverişlerde yüzde 60 indirim avantajı sunarak müşterilerinin yeni yıla güzel bir şekilde girmesine fırsat tanıyor.

Mükemmel makyajın destekçisi

Sephora, makyaj tutkunlarına özel seçenekler sunuyor.

Fardan ruja, allıktan eyeliner'a mükemmel makyaj için gereken tüm ürünleri marka tüketiciyle buluşturuyor.

Sporsuz yapamayanlara

Yenilikçi ve kaliteli spor ekipmanlarını düşük fiyatlarda sunan Decathlon, koşudan bisiklete, kayaktan tenise pek çok spor dalındaki her türlü sportif ürünü tüketiciyle buluşturuyor.

Seçkin davetlerin karizmatik erkeklerine…

Abdullah Kiğılı tarzıyla fark yaratan erkeklere birbirinden özel seçenekler sunuyor.

Yılbaşı davetlerinde smokinle, spor ve rahat bir tarz isteyenler için ise kaşmir ceketlerle tercih ediliyor.

Şıklığıyla göz kamaştıran tatlar

Hizmete açtığı Vakko Patisserie Petit Four'la bir ilke daha imza atan Vakko, lezzeti kadar şıklığıyla dikkat çeken ürünlere ev sahipliği yapıyor.

Kaleminizle dikkat çekin

Hediye tercihiniz yıllara meydan okuyan hediyelerden yanaysa, Cross'un Peerless Fonderie 47 Rollerball kalemi tam size göre.

Satın alınan her kalem Afrika'daki AK 47 silahlarının imha edilmesine katkı sağlayacağından bu kalem aynı zamanda çok anlamlı bir armağan.

Kaliteyi stille birleştiren marka

Tommy Hilfiger, kadın ve erkek için hazırladığı özel koleksiyonlarla 2017'de de tüketicilerin gözdesi olmaya aday.

Birbirinden şık alternatifler yılbaşı armağanları arasında yerini çoktan aldı bile.

Burs programı altıncı yılında

Kozmetik sektörünün başarılı ismi AVON, en çok satış yapan temsilcilerinin çocuklarına ve torunlarına yönelik burs programının altıncı yılında da sosyal sorumluluk konusundaki duyarlılığıyla dikkat çekiyor.

Parti organize etmeden mutlaka uğrayın

Sunduğu indirim fırsatlarından ürün çeşitliliğine KİPA, yılbaşı gecesi için hazırlık yapanlar için de çeşitli fırsatlar sunuyor.

Aileler alışveriş yaparken, çocuklar da kendileri için hazırlanan özel alanlarda vakit geçiriyor.

Yılbaşına özel indirim

Konforlu ve şık tasarımlara imza atan ECCO, yılbaşına özel olarak yaptığı kampanya kapsamında, satın alacağınız ilk ürüne yüzde 30, ikinci ürüne yüzde 40, üçüncü ürüne yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor.

Dünyaca ünlü kokuların buluşma noktası

Arcon Kozmetik, yeni yıl hediyesi olarak parfüm almak isteyenlerin uğrak adresleri arasında yer alıyor.

Gucci'den Hugo Boss'a pek çok alternatif sunan markanın ürün yelpazesinde yok yok.