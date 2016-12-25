Yılbaşı gecesi için moda tüyoları

Yılbaşı gecesini yepyeni umutlarla karşılamaya hazırlanıyorsunuz, bir hafta kaldı ancak ne giyeceğinize hâlâ karar veremediniz…

Yılbaşı gecesini yepyeni umutlarla karşılamaya hazırlanıyorsunuz, bir hafta kaldı ancak ne giyeceğinize hâlâ karar veremediniz…

Yılbaşı gecesini yepyeni umutlarla karşılamaya hazırlanıyorsunuz, bir hafta kaldı ancak ne giyeceğinize hâlâ karar veremediniz… Henüz geç değil, sizin için derlediğimiz kombin önerileri ilham verebilir.

Vücuduna güvenenler bu yıl da bol bol bel dekoltesi verecek

Sokak partilerinin yıldızı

Meteoroloji uzmanlarının verdiği bilgilere göre 31 Aralık'ta tüm yurtta kar bekleniyor. Eğer yeni yıla meydanlarda girmeyi düşünüyorsanız öncelikle sıkı giyinmenizi tavsiye ederiz. Üzerine salaş triko kazak, dış giyim olarak da oversized bir kaban tercih edebilirsiniz. Önceliği saç, makyaj, çanta ve ayakkabıya verebilirsiniz. Deri pantolon da her zaman sıcak tuttuğu için öneriyoruz. Ayakkabınız ise ayakta duracağınız için biker bot veya platform taban ayakkabı olmalı.

Yeni yıl motifli kazaklar göz kamaştırıyor





Jean'ler her ortama uygun

“Rahatlığımdan ödün vermem” diyenlerdenseniz üzerine giyeceğiniz aksesuar ve bluza dikkat ederek jean ile de şık olabilirsiniz. Düşük bel jean, üstüne uygun renkte büstiyer veya crop top bluz kombinleyebilirsiniz. Nude tonlarda stiletto ve aksesuar olarak uzun zincirle tamamlayabilirsiniz.

Size eşlik edecek kişiyle uyum içinde olmak tüm gözleri ikinize çevirecek

Ev gibisi yok…

Yılbaşını evde geçirecekseniz mini bir kokteyl elbisesi giyebilirsiniz. Elbise veya etekle rahat edemeyecekseniz sezonun trend parçalarından havuç pantolon üzerine omuz dekolteli bir kazak tercih edebilirsiniz. Hiç olmadı şık bir pijama giyin!

2017'nin gözdesi dantel ve kadife

Kırmızı mı, siyah mı?

Kadınların vazgeçilmezi siyah renkte dekolteli bir elbiseyle hem seksi, hem gizemli bir hava yaratabilirsiniz. Şık bir davete katılacaksanız omuzlarınıza imitasyon bir kürk alın. Kıyafetinizi abartmayıp fazla ışıltılı tercihler yapmayın. Kırmızı bir elbise seçerseniz frapan olmadığı sürece hafif sırt ve bacak dekoltesi kullanabilirsiniz.

Klasik gece elbisesi giymekten sıkılanlara özel…