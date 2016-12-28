60 milyon TL’lik Milli Piyango büyük ikramiyesi tek seferde nasıl harcanır?

Milli Piyango İdaresinin her sene sonu düzenlediği yılbaşı çekilişinin bu yılki ikramiyesi tam 60 milyon TL. Peki 60 milyon TL ile neler yapabilirsiniz?

Milli Piyango İdaresinin her sene sonu düzenlediği yılbaşı çekilişinin bu yılki ikramiyesi tam 60 milyon TL. Peki 60 milyon TL ile neler yapabilirsiniz?

2016 yılının sonuna gelinirken zenginlik hayali kuranlar şanslarını denemek için MPİ Yılbaşı Özel çekilişi için Milli Piyango bileti satın alıyorlar. 2016’nın son dakikalarında yapılacak çekiliş ile 60 milyon TL’lik büyük ikramiye bir veya birden fazla kişinin olacak. Peki bu kadar para tek başınıza size çıkarsa ne yapacağınızı hiç düşündünüz mü?

Piyango ikramiyeleri ile ne yapılacağına dair verilen cevaplarsa sık sıklıkla insanlar geleceklerini garantiye alıp iş kuracaklarını ve dünyanı gezeceklerini söyler. Peki ya tüm parayı bir seferde harcayıp ikramiyenin heyecanını bir seferde yaşamak isterseniz… İşte 60 milyon TL’ye bir seferde yiyebileceğiniz aktiviteler…

15 TANE ROLLS-ROYCE ALABİLİRSİNİZ

Rolls-Royce markasının 3.8 milyon TL’lik süper lüks Phantom Serenity modelinden 15 tane alıp kalan parayı benzin parası yapabilirsiniz. Böyle arabalarınız varken eve ne gerek var?..

BAHAMALARDAN BİR EV VE BİR AVİZE

Tatil cenneti tropik Bahamalar’dan 20-25 milyon TL’ye bir ev alıp kalan parayla da 35 milyon TL’ye o eve 3300 elmastan oluşan 1000 karatlık bir avize alabilirsiniz.



300 TANE KULAKLIK SETİ ALABİLİRSİNİZ

The Sennheiser markasının tanesi yaklaşık 200 bin TL olan Orpheus model kulaklık setinden 300 tane alıp kalan paranızla kıt kanat geçinebilirsiniz. 300 tane alacağınız için kulaklıkların kabloları bozuldukça yenisine geçebilirsiniz.

3 ÇİFT SPOR AYAKKABI ALABİLİRSİNİZ

Rahatınıza düşkünseniz, ünlü spor ayakkabısı tasarımcısı Dan Gamache’nin tasarladığı tanesi 5.8 milyon dolar olan Bicion marka spor ayakkabılarından alabilirsiniz. Bu spor ayakkabılar yüzlerce elmas ve mavi safir parçaları ile bezeli. Oldu ki biri ayağınıza basıp kirletirse diye 2 çift yedek bulundurmakta fayda var.

KENDİ ÖDÜL TÖRENİNİZİ DÜZENLEYEBİLİRSİNİZ

Müziğe yeteneğiniz yok mu? Hiç üzülmeyin kendinize Grammy müzik ödüllerini gölge de bırakacak bir ödül töreni yapıp dünyaca ünlü müzisyenleri getirtip tüm kategorilerde kendinize ödül verebilirsiniz. Lady Gaga, Lorde, Taylor Swift gibi meşhur şarkıcıların 3-4 milyon TL’ye ödül töreninizde boy göstermelerini sağlayabilirsiniz.

1200 TANE SALLAMA ÇAY POŞETİ

Biz Türkler çaya düşkünüzdür. Çay demlemeye vakit bulamadığınızda tanesi 50 bin TL’den 1200 tane aldığınız elmas kaplı sallama çay poşetlerinizden birini kullanarak kendinize çabucak bir çay yapabilirsiniz.

42 TANE TİŞÖRT

Milli Piyango çekilişini kazandıktan sonra daha lüks giyinmeye başlayabilirsiniz. Örneğin 16 tane elmastan oluşan işlemesi ile tanesi 1 milyon 400 bin TL olan Superlative Luxury tişörtten 42 tane alabilirsiniz.

255 GECELİK OTEL ODASI

60 milyon TL ile İsviçre Geneva’da yer alan Hotel President adlı otelde dünyanın en pahalı odası olan Royal Penthouse süitinde 255 gece kalabilirsiniz. Bu otel süitinde her birinin kendi banyosu olan 12 yatak odası yer alıyor. Geneva Gölü manzaralı odada özel seçilmiş sanat eserleri ve bir Steinway kuyruklu piyano yer alıyor.

15 LAPTOPLIK İNTERNET KAFE

Milli Piyango büyük ikramiyesi ile yatırım yapmak isterseniz tanesi 3.5 milyon TL olan, elmas taşlı güç düğmeli 15 tane Luvaglio Laptop alıp süper lüks bir internet kafe açabilirsiniz.

77 BİN HAVAİ FİŞEK İLE KUTLAMA

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesini kazanmanızı 77.000 tane havai fişekle kutlayıp paranızı bitirebilirsiniz.

SIKICI SEÇENEK

Yukarıdaki “eğlenceli” aktiviteleri sorumsuzca bulduysanız 60 milyon TL’lik Büyük İkramiyeyi bankaya yatırıp ortalama 190 bin TL aylık faizle “sıkıcı” bir hayat sürebilirsiniz.