Ahmet Hakan Kanal D Ana Haber’in başına geçti

Bir süredir hakkında, Kanal D Ana Haber bültenini sunacağına dair haberler yapılan Ahmet Hakan'ın bu işi kabul ettiği dün netlik kazandı.

Bir süredir hakkında, Kanal D Ana Haber bültenini sunacağına dair haberler yapılan Ahmet Hakan'ın bu işi kabul ettiği dün netlik kazandı.

Uzun bir süredir CNN Türk’te ‘Tarafsız Bölge’ programını sunan Hakan’ın ana haberin başına geçtiğini, Hürriyet gazetesi şu satırlarla duyurdu: Yıllardır Doğan Grubu bünyesinde başarıyla görev yapan Ahmet Hakan, Kanal D Haber Dairesi Başkanı oldu. 16 Ocak 2017’den itibaren Kanal D Ana Haber bültenini de sunmaya başlayacak olan Hakan, halen devam eden Hürriyet gazetesi köşe yazarlığına ve CNN Türk’teki, ‘Tarafsız Bölge’ programına da devam edecek. Televizyon hayatına 1993’te muhabirlikle başlayan Ahmet Hakan, birçok başarılı işe imza attı.