Akşamdan kalanlara özel

Yepyeni bir yılı sevdiklerinizle karşılarken bazı konularda aşırıya kaçabilirsiniz. Alkolü kaldırabileceğinden fazla tüketmek, aşırı derecede abur bucur yemek, mideye yüklenmek yeni bir güne yorgun argın başlamanıza neden olabilir. Bu olumsuz adımlardan 10 adımda kurtulmanız mümkün.

Yepyeni bir yılı sevdiklerinizle karşılarken bazı konularda aşırıya kaçabilirsiniz. Alkolü kaldırabileceğinden fazla tüketmek, aşırı derecede abur bucur yemek, mideye yüklenmek yeni bir güne yorgun argın başlamanıza neden olabilir. Bu olumsuz adımlardan 10 adımda kurtulmanız mümkün.

Birgan BİLEKE

– 2017'nin ilk gününe uyandığınız anda yorgunluğunuzu üzerinizden atmak için ilk iş duşa girin ve yenilenmek adına kendinizi ılık suya teslim edin.

– Saçınızı iyice kuruttuktan ve sımsıkı giyindikten sonra dışarı çıkıp 10 dakika da olsa tempolu bir yürüyüş yapın.

– Yürüyüş sonrasında hafif bir kahvaltı yapmak, bir önceki akşamın yorduğu midenizi doldurmak size iyi gelecek.

– Kahvaltıdan iki-üç saat sonra C vitamini ağırlıklı kış meyvelerinden oluşan bir meyve kürü yapın.

– Gün boyunca aşırı yağlı yemeklerden uzak durun.

– 3 litre su için.

– Çay ya da kahve yerine bitki çayı tüketin.

– Gün boyu sindirimi kolay besinleri tercih edin. Öğle yemeğinde ılık bir çorba ya da zeytinyağlı yemek yiyin. Akşam da tavuk veya balık ızgara, salata ve haşlanmış patatesi tercih edin. Akşam yemeğinden iki saat sonra birkaç porsiyon meyve tüketmek yorgunluğunuzu alır.

– Baş ağrınız varsa, gidermek için ilaç içmek yerine uyumayı deneyin.

– Hararetiniz geçmiyorsa soda tüketin.