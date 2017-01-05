Böyle olur bestekârın evlenme teklifi!

Türk Sanat Müziği’nin önemli bestekârlarından, TRT sanatçısı kemani bestekar Talat Er'den sevgilisine büyük sürpriz.

Talat Er Müzik Topluluğu’nun, Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde yapılan konserinde gerçekleşen teklifte Talat Bey, koro üyelerinden bir bankada yönetici olarak çalışmakta olan Nergis Kılıç’a kendi müziği eşliğinde “Benimle Evlenir misin?” diye sordu.

600 KİŞİ ÖNÜNDE TEKLİF ETTİ

İzleyiciler ve Nergis Kılıç büyük şaşkınlık geçirdi. Gelin hanımın “Evet” yanıtıyla taçlanan evlilik teklifi böylelikle 2017’nin ilk ilginç evlilik tekliflerinden biri olarak kayıtlara geçmiş oldu.



Talat Er, bu sürprizle ilgili kendisine soru yönelten gazetecilere: “Şükür Allah’a. Nişanı bir konserde bu 600 kişilik bir davetli topluluğu önünde gerçekleştirdik. Düğünü de 16 Şubat 2017’de gerçekleşecek diğer koromun konserine denk getirdim mi hayat pahalılığından hiç etkilenmeyiz” dedi. Er, bir yandan da 13 Ocak'ta çıkacak ‘Aşk' adlı çalışmasının heyecanını yaşıyor.