Cildinizi soğuktan koruma yolları

Soğuk hava cilt sağlığını olumsuz etkiliyor. Kış aylarında cildin artan su ve nem ihtiyacı karşılanmazsa, ciltte kuruluklarla birlikte egzamadan kırışıklığa kadar birçok sorun ortaya çıkabilir...

Soğuk hava cilt sağlığını olumsuz etkiliyor. Kış aylarında cildin artan su ve nem ihtiyacı karşılanmazsa, ciltte kuruluklarla birlikte egzamadan kırışıklığa kadar birçok sorun ortaya çıkabilir...

Soğuk hava cilt sağlığını olumsuz etkiliyor. Kış aylarında cildin artan su ve nem ihtiyacı karşılanmazsa, ciltte kuruluklarla

birlikte egzamadan kırışıklığa kadar birçok sorun ortaya çıkabilir…

Bu risklere dikkat!

SOĞUK ve rüzgarlı hava cildin kurumasına yol açarken, kapalı mekanlardaki kirli hava cildin gözeneklerini kapatarak nefes almasını engeller. Kuru hava, kaloriferle ısınan kapalı ortamlar, kalın, yünlü, sentetik giysiler ve cilt temizliğinin yaz aylarından daha seyrek yapılması nedeniyle de cilt matlaşır ve olumsuz dış etkenlerle mücadele edemez.

Mutlaka nemlendirin

Cilt bakımında temel kural cildin iyi temizlenmesi ve nemlendirilmesidir. Herkes mutlaka cilt yapısına uygun nemlendirici kullanmaya özen göstermeli ve her banyodan sonra uygulanmalıdır.

Güneş koruyucuyu kışın da kullanın

Kışın da güneş ışınlarının olumsuz etkilerine maruz kalabilirsiniz. Özellikle kardan yansıyan ışınlar cildinizde hoş olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle kış mevsiminde dışarı çıkmadan yarım saat önce güneş koruyucusu sürmek cilt için çok faydalı olur.

Sıcak suyla yıkanmayın

Nem ve ısı kaynakları egzamayı çoğaltır ve kaşıntıda artışa neden olur. Bu durum özellikle ısı değişikliklerinde, sıcak suyla yapılan banyolarda ve akşam giysilerin çıkarılmasıyla şiddetlenir. Bu hastaların çevre şartlarının değiştirilmesi şarttır. Yıkanma alışkanlıkları gözden geçirilip, alkali sabun ve şampuanların sık kullanımı önlenirken her banyo sonrasında yağlı, diğer günlerde su bazlı nemlendiricilerin kullanımı ve duş yağı kullanımı önerilir.

Sağlıklı beslenip bol su için

Kış aylarında beslenmenize özen göstermek bağışıklık sisteminizi güçlü kılar ve cildinizin sağlıklı hale gelmesini sağlar. Bol bol balık, sebze ve su tüketmeye dikkat edin. Günde en az 1.5 litre su için. Bunun yanı sıra E ve C vitaminli meyve ve sebze suları da içilebilir.

Bakım yaptırmanın tam zamanı

Kış mevsiminin cilt için avantajlı yönleri de var tabii… Örneğin yazın yapamadığımız birçok profesyonel bakımı kışın cilt doktorunuz daha güvenli ve sorunsuz bir şekilde uygulayabilir. Bunlardan en önemlileri kimyasal peeling uygulamaları. Bu uygulamayla leke, akne, akne izleri ve kırışıklık sorunları giderilir.