Çocuklarınıza cinsel istismardan nasıl korunacağını böyle anlatın

Eğitim ve bilgilendirme, çocuk istismarını önlemede en önemli adım. Bu amaçla yola çıkan Nirengi Derneği Çok Geç Olmadan Çocuk İstismarına Dur De! projesi ile ebeveyn ve eğitimcileri bilgilendiren bir video hazırladı.

Eğitim ve bilgilendirme, çocuk istismarını önlemede en önemli adım. Bu amaçla yola çıkan Nirengi Derneği Çok Geç Olmadan Çocuk İstismarına Dur De! projesi ile ebeveyn ve eğitimcileri bilgilendiren bir video hazırladı.

Nirengi Derneği, Çok Geç Olmadan Çocuk İstismarına Dur De! projesi çerçevesinde çocuklar üzerindeki yetişkin ihmal ve istismarı konusunda ebeveyn ve eğitimcileri bilgilendirmek ve farkındalık arttırmak amacıyla bir video hazırladı.

Ebeveyn ve eğitimciler için hazırlanan videoda çocuğa kendini korumanın nasıl öğretileceği, ihmalin işaretleri, duygusal, fiziksel ve cinsel istismarın nasıl fark edileceği, ihmal veya istismara uğrayan çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiği ve cinsel istismar durumlarında sürecin işleyişi ele alınmaktadır.

Nirengi Derneği İletişim ve Görünürlük Koordinatörü İdil Türkmen; Çok Geç Olmadan, Çocuk İstismarına Dur De! projesi çerçevesinde çocuk ihmal ve istismarı konusunda toplumda farkındalık arttırmayı hedeflediklerini ve hazırlanan bu video ile mümkün olan en çok sayıda ebeveyn ve eğitimciye ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.