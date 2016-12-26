Dişleri zarar gören kadının kurtarıcısı televizyon programı oldu!

Geçmişte kaza sebebiyle dişleri zarar gören Gemma Swift hep dalga geçildi. Görünüşüyle dalga geçilmesine katlanamayan Gemma’nın sabrı taştı ve Britanya’nın ünlü televizyon programı The Jeremy Kyle Show’a çıktı ve hayatı değişti.

Geçmişte kaza sebebiyle dişleri zarar gören Gemma Swift hep dalga geçildi. Görünüşüyle dalga geçilmesine katlanamayan Gemma’nın sabrı taştı ve Britanya’nın ünlü televizyon programı The Jeremy Kyle Show’a çıktı ve hayatı değişti.

Henüz 6 yaşında geçirdiği kaza sebebiyle hayatı tümüyle değişen Gemma Swift, görünüşü nedeniyle kendisiyle dalga geçenlere artık dur demek için bir televizyon programına katıldı. En çok eski erkek arkadaşının, şimdiki sevgilisinin dalga geçmesine katlanamayan kadın tepkisini dile getirdi. Gemma Swift’in televizyonda gösterdiği tepkiler ters tepti ve sosyal medya üzerinden kadınla yoğun olarak dalga geçilmeye devam edildi.

PROGRAM YAPIMCILARI KURTARDI

Gemma’yla bu kadar dalga geçilmesine katlanamayan program yapımcıları, sosyal bağış kampanyaları düzenleyerek Gemma Swift’in dişlerini yaptıracak parayı toparladı. Dişlerinin yapılmasının ardından Gemma yeniden televizyon programına konuk edildi. Binlerce kişi Gemma'nın yeni dişlerine övgüler yağdırdı. Destek mesajları bitmek bilmedi. Gemma’nın özgüveninin geri kazanması birçok kişi için cesaret kaynağı oldu.