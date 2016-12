Düğün gecesi kadınlardan gelen itiraflar şaşırttı!

Düğün birçok insanın hem en mutlu günlerinden hem de en gergin günlerinden biri. Mutlu bir düğünün ardından odalarına çekilen çiftler neler yaşıyor, işte en şaşırtıcı itiraflar...

Hazırlıklar, heyecan, mutluluk, stres, umutlar tüm duyguların karmaşasını içeren ve bittiğinde derin be oh be çektiren düğünlerden sonra neler yaşanıyor? Kadınlar düğün gecesi kocalarıyla odaya çekildiklerinde neler yaşadıklarını anlattı, ortaya şaşırtıcı itiraflar çıktı. İşte kadınlardan düğün gecesi itirafları…

KADINLARIN DÜĞÜN GECESİ İTİRAFLARI

“En yakın arkadaşım, düğün gecemizde kocamla benim aramda uyudu çünkü çok utanıyordum ve korkuyordum.”

“Evlenene kadar kimseyle birlikte olmadım, düğün gecesi de annemi aradım ve ‘her şey hazır, şu iş nasıl yapılıyordu’ diye sordum.”



“Düğün gecemizde cinsel birliktelik yaşamadık. Çantalar hazırlandı ve doğru Disney World’e.”

“Düğün gecemizde cinsel birliktelik yaşamadık ve kocamla evliliğimizin verdiği heyecanla kıkırdayıp durduk.”



“Düğün biter bitmez eşimle Taco Bell’in araçtan sipariş bölümüne gittik. O kadar açtık ki sekse sıra gelmedi.”



“Düğün gecemizde cinsel birliktelik yaşamadık çünkü kaynanam yan odadaydı. Uyuyana kadar televizyon izledik.”



“Düğün gecemizde, sevişmenin ortasında durdum ve kocamla Pokemon muhabbetine başladım.”

“Düğün gecemizde cinsel birliktelik yaşamadık çünkü bütün geceyi köpeğimin halıya bıraktığı şaheseri temizleyerek geçirdik.”

“Düğün gecemizde cinsel birliktelik yaşamadık, birbirimize sarılıp , birbirimizle ilgili sevdiğimiz şeyleri anlattık.”

