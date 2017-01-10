“Dünya Artvin’de yaşananlara kayıtsız kalmadı”

Artvin’de maden çıkarma muamması olarak yaklaşık 25 yıldır devam eden gündeme dikkat çekmek için Artvin STK ve platformları 15 Ocak 2017’de İstanbul’da geniş katılımlı bir konser düzenleyecek.

Artvin’de maden çıkarma muamması olarak yaklaşık 25 yıldır devam eden gündeme dikkat çekmek için Artvin STK ve platformları 15 Ocak 2017’de İstanbul’da geniş katılımlı bir konser düzenleyecek.

Artvin'de maden çıkarmaya karşı burada yaşananların tepkisini yansıtan çalışmalar yeni bir boyutla tekrar gündeme taşınıyor. Artvin STK ve platformlarının geniş katılımlı bir konserle gündeme taşıdığı çalışmalar farklı içeriği ile dünya basının da ilgisini çekti. Dünyanın farklı ülkelerinden insanların kendi anadillerinde yolladıkları “Artvin Varsa Ben de Varım” söylemini içeren videolar geniş katılımlı konserle birlikte yeniden bu soruna dikkat çekiyor. “Artvin Varsa Ben de Varım” konseri; Edip Akbayram, Hüseyin Turan ve Onur Akın gibi ünlü isimlerin katılımıyla, 15 Ocak 2017 Pazar günü saat 16.00’da İstanbul Küçükçiftlik Park’ta.

ARTVİN'E KIYMAYIN EFENDİLER

Konserde sahne alacak sanatçılardan bazıları destek sebeplerini şöyle açıkladılar:

Edip Akbayram: “15 Ocak'da Küçükçiftlik Park'ında bir konserimiz olacak. Bu tabi doğa katliamı ile ilgili. Dünya'nın her yerinde sanatçılar doğanın yanındadır, sevginin yanındadır, barışın yanındadır. Biz de sanıyorum müzisyen arkadaşlarımızla beraber bu duyarlılığı paylaşmak adına Artvin halkının yanında bu konseri düzenlemiş bulunuyoruz. Doğa katliamına karşı olan, sevgiden, barışdan, dostlukdan yana olan bütün yurtdaşlarımızı konserimize davet ediyoruz.”

Hüseyin Turan: “Özellikle halk kültürümüzde, halk müziğimizde bir düşünecek olursak o kadar çok doğa ile türkümüz var ki. Mesela dağ ile ilgili. O dağların insana hem engel olması hem bir hasreti anlatması hem bir kavuşmayı anlatması. Bu halkın alt yapısında olan bir kültür. Bu kültürü bir şekilde aslında o doğayı çok sevdiğini ve onunla bir takım duygularını anlattığının göstergesi. Üzerinde yaşadığımız ülkemiz bu anlamda büyük bir zenginliğe sahip. Hem kültürel hem doğa olarak. İkisi birbiri ile bir bütün zaten. Hani azıcık aklı olan bunu korur. Bu ülke hepimizin herkes sahip çıksın.”

Onur Akın: “Artvin'in yer altı yer üstünden daha zengindir. Daha kıymetlidir. Yüzlerce yılda oluşmuş ormanlar var orada. Ağaçlar var. Yani bu katliama sessiz kalmak, görmemek, özellikle biz sanatçılar için, aydın duyarlı sanatçılar için büyük bir yanlış olur. Biz bu yanlışa düşmeyeceğiz ve Artvin'in yer üstü zenginliklerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Artvin'e kıymayın efendiler.”

Teoman Kumbaracıbaşı: “Çocuklarımız bir gün doğayı, tertemiz suları ve dağları tahrip etmeden altın çıkartmayı öğrenecekler. O güne kadar Artvin'i güzelleştirmek, onlara en güzel Artvin'i bırakmak en büyük borcumuz.”