Empatik bir 2017 için 4 tavsiye

2017 yılının kişiler ve toplum için empati yılı olmasını dilediğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yeni yıl için alacağınız kararlara 4 önemli öneri ekledi. Örneğin hayatınızdaki problemlerin yüzde 20'sini çözerek aslında bütün problemleri çözebileceğimizi belirten Tarhan, gerçek sıkıntılara odaklanarak yepyeni fırsatlar yaratabileceğimizi söylüyor.

2017 yılının kişiler ve toplum için empati yılı olmasını dilediğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yeni yıl için alacağınız kararlara 4 önemli öneri ekledi. Örneğin hayatınızdaki problemlerin yüzde 20'sini çözerek aslında bütün problemleri çözebileceğimizi belirten Tarhan, gerçek sıkıntılara odaklanarak yepyeni fırsatlar yaratabileceğimizi söylüyor.

2016 yılı bireysel ve toplumsal olarak ağır travmaların yılı oldu. Bu yılda bu kötü anları olabildiğince kazanca çevirmeyi öğrenip, yeni yıla umutla bakmak ilk hedefimiz olmalı. Peki ama nasıl? 2017 yılının “bireysel ve toplumsal empati yılı” olmasını arzuladığını kaydeden Prof. Dr. Tarhan, bunun için 4 öneri sıraladı.

İnsan hayatında sene-i devriyeler olduğunu, yılbaşının da bunlardan birisi olduğunu söyleyen Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yeni bir yılda ruh sağlığı açısından kişilere “dur-düşün-yeniden başla” düşüncesini önerdiklerini belirtti.

Kişilerin bu dönemde geçen bir senenin muhasebesini yapıp, kendine “Güçlü ve zayıf yönlerim nedir?” sorusunu sorması gerektiğini hatırlatan Prof.Dr. Tarhan, “Beni gelecekte bekleyen imkânlar, fırsatlar ne, tehditler, riskler nelerdir?” sorularıyla risk analizi yapabilmesi gerektiğini dile getirdi.

PROBLEMLERİN SADECE YÜZDE 20’SİNİ ÇÖZÜN, GERİSİ GELİR

Böylece kişinin hem özel hem ticari, mesleki ve sosyal hayatında faydalı birey olabileceğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Tarhan, çatışmalı ilişki ve iletişimden uzak bir yıl için ise önemli önerilerde bulundu:

“Kişinin gerek ailesi gerek çevresiyle çatışmalı bir iletişimi olabilir. Yönetim bilimiyle ilgili yapılan araştırmalar önemli bir sonucu ortaya koyuyor. Çatışmaların %80'inin nedeni, çözülemeyen %20'lik kısımda yatıyor. Yani problemin kaynağı %20'lik dilim çözüldüğünde %80 problem de ortadan kalkıyor. Problemlerin çoğu birbirini tekrar eder. Yönetimsel bu veriyi insan ilişkileri için de söyleyebiliriz. İlişki de geçerli problemlerin çözümünde de bu yasa söz konusu.”

EMPATİ EKSİKLİĞİ İLİŞKİLERİ BALTALIYOR

Bu bağlamda problemlerin çoğunun empati eksikliğinden kaynaklandığına dikkat çeken Tarhan, taraflar birbirlerine ön yargılı yaklaşıp, yanlış bilgilendirme ve temasta bulundukları için iş birliği ve diyalog oluşturamadığını söyledi. Özellikle özel günlerde negatif yönde süren çatışma üzerinden değil de tarafların iyi yönleri üzerinden birbirleriyle ilişki kurmasının gerekliliğini vurgulayan Tarhan, bu dönemlerde olumsuzlukların rafa kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

İŞTE SİHİRLİ FORMÜL

“Yeni yıl sosyal şizofreniden sosyal empatiye geçiş yılı olsun” temennisinde bulunan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sosyal katmanların birbiriyle çatışmadığı, birbirini anladığı bir yıl olmasını arzu ettiğini söyledi. Prof.Dr. Nevzat Tarhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“2017 yılını hem bireysel hem sosyal olarak empati yılı haline getirebilirsek Türkiye’nin üzerinde oynanan oyunlar bozulacaktır. Sevgi dolu bir bakış, tebessüm, sıcak bir dokunuş ve tatlı bir sözü uygulayabilirsek yeni yılda en güzel hediye birbirimize ve topluma bu olacaktır. Bu 4 özellikli hediyeyi birbirimize verebilmeliyiz. Ne yapıp edip verelim, pırlanta almış kadar oluruz.”

ALTIN ORTA NOKTA

Altın orta noktaya dikkat çeken, “Türkiye'nin geleceği için zihinsel esneklik gösterilmesi gerekir” diyen Tarhan, zihinsel esnekliğin altını çizdi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Taraflar adım atacak, illa benim doğrularım, benim prensiplerim derse bir insan bu durumda zihinsel esneklik gösteremez. Zihinsel esneklik gösteremediği için de kırılıp, dağılır. Şu an esnekliğe ihtiyaç var” diye konuştu.