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Hızlı zayıflatan ödem atıcı besinler

2017’yi sosyalleşerek, sevdikleriyle birlikte karşılayacak olanları yeni yıl heyecanının yanında iyi görünme telaşı da sardı. “3-5 kilo fazlam olmasaydı keşke!” diyenler için ilk çare vücut içi sıvı kontrolü yapmak yani ödem ağırlığından kurtulmak…
01:5224 Aralık 2016
Yaşam
Hızlı zayıflatan ödem atıcı besinler
2017’yi sosyalleşerek, sevdikleriyle birlikte karşılayacak olanları yeni yıl heyecanının yanında iyi görünme telaşı da sardı. “3-5 kilo fazlam olmasaydı keşke!” diyenler için ilk çare vücut içi sıvı kontrolü yapmak yani ödem ağırlığından kurtulmak…

Sebepleri…

Tuz, şeker içeriği yüksek besinlerin tüketimi, çoğu paketli besin, fast food, sebze ağırlıklı beslenmek, hareketsizlik, adet dönemi,

vucuttaki-odem

başta hormonal ve tansiyon ilaçları, ısı değişimleri, hatta hava şartlarına bağlı olarak bile artış gösterebilir.

Kilo kaybına yarayan mevsim sebzelerinden örnekler

Kereviz: Sinir hücrelerini yüksek antioksidan etkisiyle korur, yapısındaki organik ve çözünebilir sodyum ile tuzsuz tüketimi kolaylaştırır. Düşük kalorisi ve ödem atıcı yapısıyla da kilo verimini destekler.

kereviz

Salatalık: Önemli elektrolitler ve yüksek su içeriği ile cildiniz ve K vitamini desteğiyle kemik sağlığını korur. Ayrıca düşük kalorili ve ödem atıcı etkilidir.

marul

Marul: Kalorisi sindirilirken yakılan marul, zayıflama diyetlerinin vazgeçilmezi. Kaldı ki ödem atmanıza da kolaylaştırır. Selülozlu yapısıyla safra asitlerinin yağları parçalayıp bağırsaklardan emilmesini azaltır.

lahana

Turp: Ödem atıcı etkisinin ayanında özellikle kırmızı turp yapısındaki antosiyoninler sayesinde kalp hastalıkları riskini düşürmeye yardımcıdır.

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