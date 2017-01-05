İklim değişikliğinin Türkiye’deki izleri

National Geographic’in ‘İklim Meselesi’ adlı belgeseli, tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de yaşanan iklim değişikliğini üç bölümlük özel bir belgesel seride işliyor.

National Geographic’in ‘İklim Meselesi’ adlı belgeseli, tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de yaşanan iklim değişikliğini üç bölümlük özel bir belgesel seride işliyor.

NatIonal Geographic, dünyanın son dönemdeki önemli gündem maddelerinden biri haline gelen, ülkelerin politikalarına yön veren, medeniyetlerin geleceklerini belirleyen, savaşların asıl konusu olacağı öngörülen iklim değişikliğinin Türkiye'deki etkilerini, Bosch Ev Aletleri'nin katkılarıyla hazırladığı ‘İklim Meselesi' belgesel serisiyle ekranlara getiriyor.

Dördüncü yerel yapım

Başta kuraklık olmak üzere Türkiye'deki fosil yakıtların tüketimi, su kaynaklarının verimli kullanımı ve sürdürülebilir enerji konularının işlendiği yapımda, gerçek insan hikayeleri, ünlü oyuncuların ve uzmanların yorumlarıyla izleyicilere sunuluyor.

National Geographic Türkiye ekibi tarafından tasarlanan ve çekilen ‘İklim Meselesi' Türkiye ofisinin 4. yerel yapımı olacak.

İlk bölüm bu pazar saat 20.00'de

Belgeselin pazar günü saat 20.00'de National Geographic kanalında yayınlanacak ilk bölümünde, iklim değişikliğinin sebepleri üzerinde duruluyor. Günlük hayattaki elektrik gereksinimlerimiz ve bu elektriğin nasıl elde edildiği sorularının cevaplarına yoğunlaşılıyor. Ülkemizdeki fosil yakıtların tüketimi ve hidroelektrik santral projesi izleyiciye aktarılıyor.

Serinin ikinci bölümünde İstanbul'un su döngüsü izleyicilere gerçek hayat hikayeleriyle aktarılırken aynı zamanda kuraklıkla mücadele eden çiftçilerin yaşadığı zorluklar yerinde ve çiftçilerden alınan görüşlerle iletiliyor. Serinin son bölümünde ise ülkemizin sürdürülebilir enerji kaynakları kapasitesi ve doğal enerji bakımından ne kadar avantajlı konumda olduğu gözler önüne seriliyor.

Hayatın içinden örnekler

‘İklim Meselesi' belgeseli; İklim Bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz, ‘Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli' yazarı Doç. Dr. Barış Karapınar, Doktar Ceo'su Tanzer Bilgen ve WWF İklim ve Enerji Programı Danışmanı Mustafa Özgür Berke'nin de uzman görüşleriyle zenginleşerek, izleyicilere konuyu hayatın içinden örneklerle daha görünür kılıyor.

Ekonomi ve tarım üzerine etkisi…

Doç. Dr. Barış Karapınar ise belgeselle ilgili yaptığı değerlendirmede; “10 yıl öncesine kadar geleceğin sorunu olarak gördüğümüz ‘İklim Meselesi' artık günümüzün önemli bir problemi.

İklim değişikliğinden en fazla yoksul toplumlar, kadınlar ve çocuklar etkileniyor. İklim değişikliği; ekonomiyi ve tarımsal faaliyetleri de etkiliyor. Sel, yangın gibi felaketler giderek daha da artıyor. 2050 yılında dünyada yaklaşık 9.5 milyar insan olacak.

Bu nüfusun nasıl besleneceği oldukça önemli bir sorun. ‘İklim Değişikliği' belgesel serisinin en güzel tarafı, pazara giden Ayşe Teyze'ye de, çiftçiye de yani tüm halka iklim değişikliğinin ne olduğunu ve hayatımıza etkilerini samimi bir dille anlatabilmesi” dedi.

Geri dönüşü olmayan noktaya çok yakınız

Belgesele görüşleriyle katkıda bulunan bir diğer uzman Doktar Ceo'su Tanzer Bilgen, “Küresel ısınmadan dolayı iklimimiz, geri dönüşü olmayan bir noktaya çok yakın.

Gelecek nesiller için bir an önce fosil yakıt kullanımına son verip yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarına yönelmeliyiz. Çözüm için kitlelerin iklim değişikliğinden haberdar edilmeleri, problemi dile getirip insanların farkındalığını artırarak daha bilinçli davranmalarını sağlamak oldukça önemli.

Çözümün bir parçası olabilmek için devletlerin ve bireylerin tüketim alışkanlıklarını zamanında değiştirmeleri gerekiyor” diyerek konuyla ilgili önerilerini belirtti.

Bilimin işaret ettiği yapısal dönüşümü gerçekleştirebilirsek gelecek için umut var

WWF İklim ve Enerji Programı Danışmanı Mustafa Berke, konuya ilişkin çözüm önerilerini ve belgeselle ilgili görüşlerini şu şekilde belirtiyor: “Ülkelerin yanı sıra iş dünyası, yerel yönetimler, bilim insanları, sivil inisiyatifler ve bireylerin kolektif çabası, iklim değişikliğiyle mücadele için gereken yapısal dönüşümü daha mümkün kılacak.

Uzun vadede bilimin işaret ettiği yapısal dönüşümü gerçekleştirebilirsek gelecek için umut var. İklim değişikliği hem küresel hem de ulusal olarak hepimizi ilgilendiren bir sorun. National Geographic, bu belgesel seriyle farkındalık yaratma konusunda çok önemli bir boşluğu doldurdu.

En büyük sebep insan kaynaklı

Belgesel danışmanlarından İklim Bilimci Prof Dr. Levent Kurnaz, iklim değişikliğiyle ilgili olarak; “Bugün yaşadığımız iklim değişikliğinin en büyük sebepleri maalesef insan kaynaklı.

Bu nedenle farkındalık yaratmak ve konunun önemine vurgu yapmak büyük önem taşıyor. Bizim verdiğimiz kararla ya da benim yaptığım değişikliklerle ne olur dememek gerekiyor. Bizim değişikliklerimizin toplamı çözümü getirecek olan şey. Örneğin enerji tasarruflu ürünler kullanarak, yüksek miktarda elektrik ihtiyacını giderebiliriz” dedi.

Marka desteği

Bosch Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Neylan Süer, National Geographic'in belgeseli ‘İklim Meselesi'ne verdikleri destekle ilgili olarak: “İklim değişikliğinin etkileri tüm dünyanın ve dolayısıyla insanlığın geleceğini her geçen gün daha fazla etkiliyor. Misyonunu ‘Yaşam İçin Teknoloji' sloganıyla özetleyen Bosch olarak, sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesine katkıda bulunmak için yürüttüğümüz çalışmalara şimdi de ‘İklim Meselesi' belgesel serisine verdiğimiz destekle devam ediyoruz.

Bu çalışmayı toplumsal farkındalığa ve gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakmak adına toplumsal bilince katkı sağlaması açısından önemli buluyoruz. Bosch Ev Aletleri olarak; farkındalık arttıkça bilinçlenme, bilinç arttıkça davranışlarda değişiklik olacağı konusunda güçlü bir inanç besliyoruz” dedi. Süer ayrıca; dünya kaynaklarını daha sürdürülebilir kılmak ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla izleyicilere hep birlikte daha yaşanır bir dünya için tüketim alışkanlıklarını değiştirme çağrısında da bulundu.

Küçük değişiklikler büyük farklar

İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak adına sosyal medya kullanıcılarının da #durde etiketiyle paylaşım yaparak destek verdiği ‘İklim Meselesi', hayatımızda yapacağımız küçük değişikliklerin nasıl büyük farklar yaratacağını gözler önüne seren iddialı bir yapım olarak karşımıza çıkıyor olacak.