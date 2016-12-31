İtalya’nın Kapadokya’sında makarna keyfi

Güney İtalya’nın en güzel bölgelerinden birinden herkese merhaba! Bu hafta İtalyan kıyılarında bulduk kendimizi.

Güney İtalya'nın en güzel bölgelerinden birinden herkese merhaba! Bu hafta İtalyan kıyılarında bulduk kendimizi. Basilicata bölgesinde, İtalya'nın yoğun şehir hayatına inat, sakinliğini korumayı başarmış Matera'dayız…

Burası benim gözümde İtalya'nın Kapadokya'sı. Arabayla şehre girdiğimiz andan itibaren adeta büyüleniyoruz. Tarih boyunca Arap, Bizans ve Fransız etkisi altında kalmış bir bölge olan Matera çokkültürlü duruşu sayesinde günümüzde pek çok değişik bakış açısına, mimariye ve insan çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor. Turistik bir bölge olan Matera, özellikle tuf kayalık bölgesinde, kayalıkların kazılarak ve oyularak inşa edildiği ünlü Matera Taşları adı altındaki kiliseleri ve evleriyle turistleri kendine çekmeyi başarıyor.

Zengin kültürüyle dikkat çekici

Unesco Dünya Mirasları listesinde yer alan bu bölge o kadar güzel korunuyor ki bugün hâlâ orada yaşam devam ediyor. Bölgenin çeşitli kültürlere ev sahipliği yapıyor oluşu sadece mimariyle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda yerel kültürü de derinden etkiliyor. Bu sayede İtalyan mutfağı daha geniş bir skalaya yayılıyor. Matera'da mağara konseptinde kavı ve sunumlarıyla bölgedeki en iyilerden olan Baccanti Restoran'a gittik ve meşhur makarnası Cavatelli'yi sizler için tattık.

Cavatelli makarna tarifi

Malzemeler – 250 gr kuru fasulye (1 gece önceden ıslatılmış) – 2 diş sarımsak – 1 sap kıyılmış kereviz – 2 soyulmuş ve doğranmış domates – 180 gr arpa – 4 çorba kaşığı sızma zeytinyağı – 4 fesleğen yaprağı – 250 gr doğranmış domates

– 500 gr Cavatelli tipi makarna – 60 gr. rendelenmiş parmesan peyniri – Tuz

Hazırlanışı

Fasulyeleri tuzlu suda, 1 diş sarımsak, doğranmış domatesler ve kerevizle beraber yaklaşık bir saat pişirin. İki çorba kaşığı zeytinyağını içine ekleyip karıştırın ve kenarda bekletin. Arpaları 750 ml kaynayan suda 25-30 dakika pişirin, süzün ve kenara alın. Diğer taraftan sarımsağı incecik kıyın. Sarımsak ve fesleğeni bir tencerede sarımsaklar altın rengini alana dek sote edin. Doğranmış domatesleri de ekleyerek 20 dk pişirin. Makarnaları çok yumuşatmadan, hafif diri kıvama gelene kadar pişirin. Süzün ve tekrar tencerenin içine alarak sosla karıştırın. Arpa ve fasulyeleri de içine ekleyin ve karıştırın. Parmesan peyniri rendesi serpin ve sıcak olarak servis yapın.