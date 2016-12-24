Mutlu olmak sizin elinizde

Kötümserlik de, iyimserlik de öğrenilen kavramlar ve bulaşıcılar. Çevrenizde olup bitenler, toplumsal olaylar, hayat koşulları sizi kötümser olmaya itiyorsa, kendinizi sürekli mutsuz hissediyorsanız işte bardağın yarısının aslında dolu olduğunu görebilmeniz için küçük ipuçları…

Kötümserlik de, iyimserlik de öğrenilen kavramlar ve bulaşıcılar. Çevrenizde olup bitenler, toplumsal olaylar, hayat koşulları sizi kötümser olmaya itiyorsa, kendinizi sürekli mutsuz hissediyorsanız işte bardağın yarısının aslında dolu olduğunu görebilmeniz için küçük ipuçları…

Mutlu olmaya çalışmayın

Amerikan Prevention dergisine göre psikoloji ve davranış bilimleri uzmanları, sürekli mutlu olmaya çalışmamak gerektiğini söylüyor.Kötü bir gün geçiriyorsanız, onun kötü bir gün olduğunu kabul edin ve zamana bırakın. “Bu da geçer” demeyi deneyin.

Fazla düşünmek zararlı

Bir sorun üzerinde aşırı düşünmek kötümserliğin ana nedenlerindendir.

Bundan vazgeçin.

Başkalarını suçlamayın

Başkalarını suçlamak insanın kendisinden kaçabilmesi için en kolay yoldur ve ne yazık ki sürekli bunu yaparız.

Araştırmacılar, insanın başına kötü bir şey geldiğinde suçu asla kendisinde görmediğini, hep başkasını suçladığını söylüyor. Kötümserliğin panzehirinin ise kontrol duygusu olduğunu belirtiyorlar.

Hedef değiştirin

Biraz daha gerçekçi, gerçekleşmesi daha mümkün hedefler belirleyin ve harekete geçin.

Yani küçük hedefler belirleyin, küçük adımlar atın. Başarı duygusu olumlu düşünceleri arttırır.

Yazın

Araştırmalar, yazmanın olumlu düşünceye katkısı olduğunu kanıtlamış.

Bir kağıda en sevdiğiniz yönlerinizi yazın. Her gün o gün gerçekleşen üç güzel şeyi ve neden güzel olduklarını yazın.