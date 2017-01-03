‘Özgür Kız’ yağlarını aldırdı

10 yılda 25 ülke gezen Ayşe Kurucu bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuş ve birçok insanın takdirini ve sevgisini kazanmıştı. Kendi deyimiyle 'Özgür Kız' olan Ayşe teyze, dünyayı daha rahat gezebilmek için yağlarını aldırmaya karar verdi.

10 yılda 25 ülke gezen Ayşe Kurucu bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuş ve birçok insanın takdirini ve sevgisini kazanmıştı. Kendi deyimiyle 'Özgür Kız' olan Ayşe teyze, dünyayı daha rahat gezebilmek için yağlarını aldırmaya karar verdi.

Ayşe teyze, birçok gencin yapmak istediği şeyi gerçekleştirmiş ve kısa zamanda fenomen olmuş biri. Kaybettiği fotoğraf makinesini kendisine ulaştırmak için fotoğrafları incelenince, 60 yaşındaki Ayşe Teyze’nin 10 yılda 25 ülkeyi gezdiği öğrenilmiş ve herkes şaşkına dönmüştü. Şimdi ise ameliyat olarak sırtındaki yağlarını aldıran Ayşe Kurucu, İspanya, Çin ve Japonya'ya gitmek istiyor.

İzmir'de yaşayan ev hanımı, üç çocuk annesi Ayşe Teyze, eşinin kıskançlıkları nedeniyle kapının önüne bile çıkamazken şimdi dünyayı gezen bir seyyaha döndü. 60 yaşındaki Ayşe teyze kendi deyimiyle ‘Özgür Kız' oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra 10 yılda 25 ülkeyi gezen Ayşe teyze, o ülkelerde çektirdiği fotoğrafların bulunduğu makineyi kaybedince hayatı değişti.

Ameliyat öncesi Ayşe teyzeye uygulayacağı operasyon hakkında bilgi veren FBM Tıp Merkezi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Ayşe teyzenin sırt bölgesinde iki taraflı yağ birikimi mevcut. Birikimlerin aşağıya doğru yaptığı baskı ile Ayşe teyzede rahatsızlık ve ağrı hissi veriyor. Gerekli analizleri ve tetkikleri yaptıktan sonra bunun yağ birikintisi olduğuna karar verdik. Tedavi olarak da liposuction yöntemini tercih edeceğiz. Operasyonla yağ birikimini sırt bölgesinden uzaklaştıracağız ve orayı normal bir sırt haline getireceğiz. İnşallah Ayşe teyzeyi de oradaki ağrılarından kurtarmayı düşünüyoruz” dedi.

Sırtındaki fazla yağlardan kurtulacağını ifade eden Ayşe teyze, “Ben çok mutluyum. Sizleri çok sevdim. Doktorluk ve öğretmenlik Peygamberlik mesleğidir. Çünkü insana yapılan yatırım hiçbir şeye benzemiyor. Samsun çok güzel, havası çok temiz. İklimi güzel, mavi ile yeşilin kucaklaştığı bir yer. Operasyon olacağım için heyecanlı değilim. Yeter ki bunlardan kurtulayım. Korkum yok ama mutluluk var. Ayakta çok kaldığım zaman sırtlarım ve belim çok ağrıyordu. Sırtımdaki yağı çuval gibi taşıyorum” dedi.

Sosyal medyada fenomen haline gelen ameliyat öncesi ilk olarak özel bir televizyonun programına canlı olarak katıldı.Ardından Özgür Kız Ayşe teyze, ardından FBM Tıp Merkezi’nde Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş ile birlikte ameliyata girdi. Sırtındaki fazla yağları aldırdı.

Bu zamana kadar 25 ülke gezdiğini belirten Ayşe teyze, “Çocukluğumdan beri hayalim İspanya, Çin ve Japonya'ya gitmek. İspanya çok cezbedici bir ülke. Orada Arap, Endülüs, İspanya ve Osmanlı kültürü bir arada olduğu için bana cazip gelmiştir. Japonlarla Çinlerin çok çalışkan bir ırk olduğu ve çok saygılı bir toplum oldukları beni cezbetmişti. Buraları da gezersem çocukluk hayalimi gerçekleştirmiş olurum” ifadelerini kullandı.