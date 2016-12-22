Pozitif düşünmek yetmez!

Yaşamdaki kötü giden şeyleri değiştirmek için en çok önerilen davranış; 'iyi düşünmek'. Ancak sadece iyi düşünmek yetmiyor. Üstelik kimi zaman kendinizi olumlu düşünmek için zorladığınızda başka sorunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Peki ne yapmalı? Duygusal Detoks Uzmanı Reyhan Elmasri, yol gösteren öneriler sundu.

Yaşamdaki kötü giden şeyleri değiştirmek için en çok önerilen davranış; 'iyi düşünmek'. Ancak sadece iyi düşünmek yetmiyor. Üstelik kimi zaman kendinizi olumlu düşünmek için zorladığınızda başka sorunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Peki ne yapmalı? Duygusal Detoks Uzmanı Reyhan Elmasri, yol gösteren öneriler sundu.

‘Pozitif düşünün’… Son zamanlarda uzmanlardan en çok duyduğunuz cümle. Peki hayatta bunca olumsuz etkilere rağmen nasıl olumlu düşüneceğiz? Sadece olumlu düşünmek yeterli mi? Duygusal Detoks Uzmanı Reyhan Elmasri, “Kendin Olma Alışkanlığını Kırmak” ve “Plasebo Sensin” kitaplarının yazarı bilim insanı Dr. Joe Dispenza’nın anlatımlarına kulak kabarttı ve şunları söyledi:

POZİTİF DÜŞÜNCE SÖZDE KALMASIN

“Tek başına bilinçli pozitif düşünce bilinçaltındaki negatif duyguların üstesinden gelemez. Siz kendinize yakından bakmaya ve eğilimlerinizi dürüstlükle değerlendirmeye istekli olmadıkça, sonsuza dek geçmiş bir olaya ve onun ürettiği olumsuz duygulara bağlı kalacaksınız.” Dr. Joe Dispenza



Son yıllardaki kişisel gelişim furyasının temel öğretilerinden biri de pozitif düşünmek-olmak-konuşmaktır. Egomuz bizi sürekli geçmiş kırgınlık, kızgınlık ya da endişelerle meşgul tutmaya çalışırken bizim de ona tersi pozitif düşünce ve sözlerle karşı durmamız elbette ki o negatif çarkın içinde erimekten iyidir.

Ancak sadece kendini pozitif düşünmeye zorlamak, olumlamalarla bir şeylerin değişeceğini, hayatına bir şeylerin geleceğini beklemek yeterli değildir. Üstelik bir şeyleri bastırarak kendinizi pozitif düşünmeye zorlarsanız bu çok daha tehlikelidir. Ani patlamalara, kontrol kaybına, depresyona, isteksizliğe yol açmakla kalmaz sağlığınızı da tehdit eder.

Kontrolümüz dışında zaten çok fazla negatif şeyler oluyor. Ancak hayatımızda geniş bir alan var ki orada ne ekersek onu biçiyoruz. Tabii ki iyi tohumlar, yani istek ve hedeflerimiz (iyi niyet, kişinin kendisi ve başkalarının hayrı için iyi şeyler dilemesi) size güzel ürünler sunar. Bu düz mantıkla, tecrübeyle sabit bir şey.

Ne var ki yaşamdaki insanın sınavı bu kadar basit değil. İyi tohumların ne olduğunu bilsek de onu ekecek, biçecek, büyümesi için gerekli ortamı yaratacak, hasat yapacak, yiyecek, sindirecek bizleriz. Üstelik onları sadece ekmek yetmiyor, tüm süreçte inançla desteklemek gerekiyor.

İşte burada çiftçinin motivasyonu, düşüncelerinin netliği, inancı iyi bir süreç ve sonuç için olmazsa olmaz haline geliyor. Bunlarla aramızdaki en büyük engellerden biri de geçmişin olumsuzluklarının yarattığı negatif duygular ve korkular.

Dua, olumlama, güzel düşünceler hayatınızın her alanında her zaman yer alsın. Ancak ne olmuş olursa olsun kendinizle yüzleşmekten, mevcut eğilimlerinizin farkına varmaktan korkmayın. Tarlanızı iyi temizleyin, hangi tohumları ne zaman ekeceğinizi bilin, inancınızla büyütün. Ve hasat zamanı da keyfini çıkartın.