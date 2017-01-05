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Snapchat efektiyle köpek olan kızı babası; köpek kafesine kapattı ve köpek mamasıyla besledi

Snapchat'te köpek filtresi kullanarak snap gönderen 17 yaşındaki Monica Cruz, babası tarafından 3 gün boyunca kafese kapatıldı ve köpek mamasıyla beslendi.
Burcu ÖZEN
09:135 Ocak 2017
Yaşam
Snapchat efektiyle köpek olan kızı babası; köpek kafesine kapattı ve köpek mamasıyla besledi
Snapchat'te köpek filtresi kullanarak snap gönderen 17 yaşındaki Monica Cruz, babası tarafından 3 gün boyunca kafese kapatıldı ve köpek mamasıyla beslendi.

Snapchat’teki filtrelerle kendi fotoğrafını çeken 17 yaşındaki genç kız, köpek filtresi kullanarak çektiği fotoğrafları gören babası çok sinirlendi. 42 yaşındaki baba Rolando Cruz, ceza vermek için kızını 3 gün boyunca kafese kapattı, köpek mamasıyla besledi ve köpek gibi kaptan su verdi.

Genç kızın büyükannesi Odalys Cruz, oğlunun aramalarına cevap vermemesi üzere, oğlu ve eşi işteyken eve gidince bu durumla karşılaşıyor ve durumu polise bildiriyor. Baba Cruz tutuklanırken, genç kız ise ailesinden alınarak, büyükannesine veriliyor.

“KÖPEK GİBİ DAVRANDIM”

Genç kız; “Arkadaşlarımla alışverişten döndüğümde annem ağlıyordu, sanırım benim için dua ediyordu. Babam ise benim odamda ve oldukça sinirliydi. Ailemin bana bir filtre yüzünden bunları yaptığına inanamıyorum” derken; Baba Cruz; “Kızım köpek olmak istedi, ben de ona köpek gibi davrandım” dedi.

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Son güncelleme: 09:4005.01.2017
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