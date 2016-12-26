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Sosyal medya fenomeni Burusvilis yeni yaşına Hayal Kahvesi’nde girdi

Sosyal medyanın ünlü ismi Burusvilis, yeni yaşını Hayal Kahvesi’nde düzenlediği doğum günü partisiyle kutladı. ‘Hayat Bu Kapağın Altında’ desteğiyle gerçekleşen partide, davetliler Fatma Turgut’un sevilen şarkılarıyla eğlendi.
16:1626 Aralık 2016
Yaşam
Sosyal medya fenomeni Burusvilis yeni yaşına Hayal Kahvesi’nde girdi
Sosyal medyanın ünlü ismi Burusvilis, yeni yaşını Hayal Kahvesi’nde düzenlediği doğum günü partisiyle kutladı. ‘Hayat Bu Kapağın Altında’ desteğiyle gerçekleşen partide, davetliler Fatma Turgut’un sevilen şarkılarıyla eğlendi.

Sosyal medyada Burusvilis kullanıcı adıyla tanınan ve geniş bir takipçi kitlesine seslenen Güray Gürsel, 41'inci yaşını, 22 Aralık Perşembe akşamı Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde verdiği partiyle kutladı.

fatmaturgut

‘Hayat Bu Kapağın Altında' desteğiyle gerçekleşen partide dostları ve sevenleri de Gürsel'i yalnız bırakmadı. Gece sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin katılımıyla oldukça hareketli geçti. Gecede, son dönemde İlkbaharda Kıyamet adlı parçasıyla adından sıkça söz ettiren Fatma Turgut'un yanı sıra Manga Grubu'nun bestecisi ve elektro gitaristi Yağmur Sarıgül'ün sahneye çıktığı gecede konuklar eğlenceli dakikalar yaşadı.

 

Son güncelleme: 16:2026.12.2016
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