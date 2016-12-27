Bu teknikleri sakinleşmek ve iç dengenizi sağlamak için her gün uygulayın.

Stresinizi azaltmak için bunu yapın!

Bu teknikleri sakinleşmek ve iç dengenizi sağlamak için her gün uygulayın.

Zihninizi rahatlatmak için avucunuzun merkezine baş parmağınızla hafif bir baskı uygulayın. En az 1 dakika bekletin.

Vücutta yaşam enerjisini toplamak için bir elinizle diğer elinizdeki parmağı kavrayın. Bütün parmakları sırasıyla 1-2 dakika tutun. Damar atışı hissediyorsanız işe yarıyor demektir.



Baş parmak (Endişe) : Endişe gibi duygularla savaşmaya yardımcı olur.

İşaret parmağı (Korku) : Korkuyla baş etmeye yardımcı olur.

Orta parmak (Öfke) : Öfke ve kırgınlığı kontrol etmeye yardımcı olur.

Yüzük parmağı (Mutsuzluk) : Depresyon ve üzüntüyle savaşmaya yardımcı olur, daha kararlı olmayı sağlar.

Serçe parmak (Öz saygı) : Kaygıyı azaltır, optimist ve özgüvenli davranmaya yardımcı olur.