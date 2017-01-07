Umut, bize bahşedilen en güzel hediye

Birbiri ardına gelen terör haberleri toplumun her kesiminde nefretle karşılanıyor. Ünlü isimler de yaşanan saldırılara sadece sosyal medyadan tepki göstermenin yeterli olmadığını, güzel günler için umutla, sevgiyle terörün karşısına dikilip birbirimize sarılmamız gerektiğini söylüyor.

Birbiri ardına gelen terör haberleri toplumun her kesiminde nefretle karşılanıyor. Ünlü isimler de yaşanan saldırılara sadece sosyal medyadan tepki göstermenin yeterli olmadığını, güzel günler için umutla, sevgiyle terörün karşısına dikilip birbirimize sarılmamız gerektiğini söylüyor.

Hülya Koçyiğit:

Terör ne yazık ki dünyanın birçok ülkesinde var. Artık hiç kimse “Ben güvendeyim” diyemiyor. Terörün amacı da yaşamı durdurmak. Acımızı birbirimizle paylaşarak yaralarımızı sarmaya çalışmalıyız.

Onun için yaşam durmamalı, hayata devam edebilmeyi becerebilmeliyiz. Biz bir ve beraber olursak çok daha güçlü oluruz.

Irmak Ünal:

Terör günlük yaşamımızı etkiledi. Sosyal hayat zaten nasıl hiçbir şey yokmuş gibi devam eder ki? Boğazımız düğüm düğüm. Çocukların sezgisi ise çok güçlü.

Ne kadar yanlarında konuşmayalım, dikkat edelim desek de hissediyorlar tedirgin olduğumuzu… Bu kabus gibi ülkemizin üzerine çöken dönemin bir an önce son bulmasını diliyorum.

Kutsi:

Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm.

Millet olarak kenetlenme zamanı. El ele verip, birbirimize destek olarak zor günleri atlatmaktan başka çaremiz yok.

Volkan Konak:

Vatandaşlarımızın ölümlerinin üzüntüsünü en derinden yaşıyorum.

Terör ve şiddet insanlık suçudur. Hiçbir şekilde bağışlanamaz. Aynı zamanda, yöneticilerin sorumluluk hissetmemeleri ise utanç verici bir durumdur.

İpek Açar:

Terör hayatımızı çok derinden sarsıyor.

Ama asla boyun eğmemek lazım. Çalışmaya son hız devam ediyoruz. Böyle yapmak da güç veriyor. Evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edelim çünkü eğitim, öğretim ve sevgi tüm kötülüklere çare olacak .

Özge Ulusoy:

Lanet okumaktan da bıktık. Yaralarımızı daha yeni sarmaya çalışıyoruz. Haftada bir kere başka şehir ya da mekan adıyla hazırlanmış üzücü paylaşımlar yapıyoruz.

Lanet olsun, kökleri kurusun. Bu saldırılar, patlayan bombalar, sıkılan kurşunlar hepimizi hedef alıyor, sadece bir kesimi değil. Tek yürek olmak tek çare…

Murat Dalkılıç:

Her gün şehit haberleri almak çok üzücü…

Güzel memleketim inşallah bugünleri de atlatacak, birbirimize sarılacağız. Birlikteliğimizi bozamayacaklar.

Ferhat Göçer:

Hayatın olağan akışını aksatmamaya çalışırken zorlandığımı, dalgın göründüğümü söylüyor çocuklarım.

Gün içinde birbirimizle daha sık telefonlaşıyoruz. Hayatta sahip olduğumuz tüm değerlere ve birbirimize daha güçlü sarılarak bu zor ve hassas süreci atlatacağımıza inanıyorum.

Zeynep Casalini:

24 yaşında ve 5 yaşında iki kız çocuğum var. Büyük kızım Ceren'in benden uzak olması ve bir metropolde yaşıyor olması beni çok kaygılandırıyor.

Çaresizlik hissediyorum. Ama böyle durumlarda insan kendi fikirlerinden vazgeçmemeli. Dimdik ayakta durmalıyız…

Hande Yener:

Terörden ve ölümden beslenen her zihniyete lanet olsun.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Omuz omuza, el ele, yürek yüreğe bu karanlık dönemi atlatacağız inşallah.

Zara: Rabbim hepimizi vicdansız, imansız, hayasız insanlardan korusun. Umut, bize bahşedilen en güzel hediye… Artık insanlığa dair umutlar yeşersin…

Barışçıl bir dünya için…

“Terörün travmatik etkisini telafi etmek için toplum üyelerinin dayanışması, kurbanların acısını ortaklaşa hissetmesi, beraber yas tutabilmesi önemli rol oynar. Empati başlığı altında toplanabilecek birçok duygunun bu paylaşım için doğal zemini oluşturması beklenir. Yakınlarımızla ilişkilerimizde daha aktif olan empatinin hormonu ‘oksitosin' de bu zeminin kimyasallarından başlıcaları arasında yer alır.

Ancak bu aşk ya da barışçıllık hormonu (aslında hormon işlevi gören bir nöropeptit) ve onun tetiklediği empati refleksi uzun yıllardır her türlü popüler yayında belirtildiği kadar ‘iyi' mi? Toplumda terörün travmatik etkisinin aşılmasına yarayacak toplu dayanışmaya katkısı olur mu? Oksitosin düzeyinin ve ilişkili empatinin kendimiz gibi olana yakınlık arttırıcı etkisi tartışılmaz olmakla beraber, sahici toplumsal dayanışmanın kendimiz gibi olmayan başka kesimlerden kurbanlarla (öteki) da gerçekleşmesi gerektiğini düşünürsek, oksitosinin öteki ile ilişkide tersine bir rol oynama olasılığını ne yapacağız?

Empatinin kendimiz gibi olana yakınlaşmayı ama olmayandan uzaklaşmayı doğurucu etkisi moralimizi bozmasın. Sadece, terör ve savaşın ruh sağlığımızı bozmasının, travmanın toplumu felç etmesinin önüne geçmek için empatinin ya da iyi dileklerin tek başına yetmeyeceği, şiddeti ve terörü doğuran sosyal ve ekonomik asimetrik koşulların düzeltilmesinin de barışçı bir dünya için öncelikle gerektiği apaçık.”

Temel neden: Sevgi yoksunluğu

Terör olayları, toplumun temel güvenlik duygusunu derinden sarsıyor. Bu durum insanların sürekli tedirgin ve tetikte olmasına yol açıyor. Toplum huzurunu yok etmeye yönelik bu tür olayların üstesinden gelmek ise ancak birlik olmakla mümkün.

Psikiyatri uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver'in bu konuda söyledikleri ise çok dikkat çekici. “Şiddet, sevgi yoksunluğundan doğar” diyen Ünsalver, “Sevgi en iyi insanlar bir aradayken, aynı masanın etrafında, işyerinin kantininde, çarşıda, pazarda, kahvehanede karşılıklıyken iletilebilir” diyor.

Sosyal medyanın bu noktada yetersiz kaldığının da altını çizen Ünsalver, göz göze temasın olmadığı, ses tonunun duyulmadığı ortamlarda herkesin herkesi daha kolay düşman ilan edebileceğinin altını çiziyor ve ekliyor: “Herkese sevgiyle, sade bir gülümsemeyle yaklaşmamız, bizi parçalamak isteyen terör hastalığına karşı toplumsal bir kalkan yaratabilir.

Hepimiz yaralıyız ve bu yüzden hepimiz ötekinin yarasının sızısını anlayabiliriz. Birbirimizi ancak birlikte durarak iyileştirebiliriz.”