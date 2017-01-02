Üniversite öğrencileri tebessüm ettirdi

Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencileri, yaşadığımız zorlu günlerde tebessüm ettirecek bir etkinliğe imza attı

Üniversite öğrencileri, üst üste kayıplar verdiğimiz sarsıcı gündeme ve yaşamımızdan eksik etmediğimiz sorunlara inat, yüzünüzü güldürecek bir etkinlik başlattı. #GülmeyiUnutma isimli çalışma, kısa bir süreliğine de olsa, onlarca insanı güldürdü.

Etkinlik kapsamında dağıtılan kartlarda, özellikle her insanın kendini özel hissetmesi ve hiçbir sebep aramaksızın gülmesi hedeflendi. Marmara Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulan bu anlamlı çalışmayla ortaya çıkan kareler ise görülmeye değer…

Kafelere, parklara, otobüs duraklarına konulan kartlarla yüzleşen insanların yüzündeki tebessüm, duyarlı öğrencilerin ne kadar anlamlı bir çalışmaya imza attığını gözler önüne seriyor.