Çocuklar babalarıyla rekabet ediyor

Pek çok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Emre Altuğ aynı zamanda çocuklarının üzerine titreyen örnek bir baba… Altuğ, “Konu çocuklar olunca akan sular durur” demiş ve İzmir’de gerçekleştirilen bir organizasyonda boy göstermiş. Ünlü şarkıcıyla İzmir’de bir araya geldik…

Pek çok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Emre Altuğ aynı zamanda çocuklarının üzerine titreyen örnek bir baba… Altuğ, “Konu çocuklar olunca akan sular durur” demiş ve İzmir’de gerçekleştirilen bir organizasyonda boy göstermiş. Ünlü şarkıcıyla İzmir’de bir araya geldik…

Sosyal sorumluluk projelerine katılan ünlü isimlerden Emre Altuğ, İzmir'de faaliyet gösteren Forum Bornova'nın 10'uncu yıl kutlamaları sebebiyle düzenlediği ‘Onbin Sıcak Kalp' projesi kapsamında ihtiyacı olan çocuklara mont dağıttı. Altuğ, projeyi ve hayatını anlattı…

– Yer aldığınız bu kalpleri ısıtan projeden bahsedelim…

Bu projenin çok faydalı olacağını düşündüm. Özellikle bu kış vaktinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen, gerçekten ihtiyaç hissedilen okullar ve ihtiyacı olan çocukların seçilmesi bence çok doğru oldu. Çocukları mutlu etmek ve mutlu görmek çok güzel… Kampanya İzmir sınırları içinde 10 bin çocuğa ulaşana kadar devam edecek. Ayrıca ülkenin de ihtiyacı olan birlik beraberlik anlamında güzel bir organizasyon.

Önceliğim Kuzey ve Uzay

“Babamın bir lafı var: Bırak çocuk 50 santimken düşsün. 1.80'ken düşmesi daha kötü olur…”

– Hayattaki önceliğiniz nedir?

Çocuklarım tabii ki! Kuzey ve Uzay'la ilişkilerim çok iyi. Babam çocuklarına hiçbir zaman çocuk gibi davranmadı. Ben de öyle davranıyorum. Oğullarımın müzikle arası da iyi. Babanın müzisyen olması dezavantaj olabiliyor aslında.

Çünkü baba aslında çocuklar için yarıştıkları, mücadele ettikleri bir idol. Gitarı alıp “Bak oğlum öyle yapılmaz şöyle yapılır” dediğim anda katlanamıyorlar. Anladım deyip alıyorlar elimden gitarı (gülüyor).

Sanat güçlü olmamızı sağlayacak

– Ülkemizin durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ülke kötü bir dönemde olunca bizim de psikolojimiz etkileniyor… Psikolojimizin güçlenmesini sağlayacak sanat damarlarını tıkıyorlar. Tam tersi, zor durumlardan geçerken sarılacağımız, birleştirici özelliği olan en önemli kavram sanattır. Birlik, beraberlik, güç, motivasyon, psikoloji anlamında güçlü olmamızı sağlayacak şey sanattır.

Hesap kitap işi değil aşk

– Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?

Hesap kitap işi değil zaten, birden evli bulursun kendini. Benim için en önemli şey çocuklarım.

Haylazlık yapsınlar ama aklı başında büyüsünler istiyorum.