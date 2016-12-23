Bir seneyi daha geride bırakmaya hazırlanırken, çoğumuz 2017’de farklı konularda yeni adımlar atmayı planlıyoruz. Hedeflerimize ulaşma yolunda ilerlerken de bazen zorluklarla karşılaştığımızda, bazen de gerekli motivasyonu sağlayamadığımız için yarı yolda kaldığımız olabilir. Gelin bu sefer hiçbir şey yarıda kalmasın, 2017 hayalleriniz gerçek olsun…

Yeni yıl kararlarınız bu kez hayal olmasın!

Bir seneyi daha geride bırakmaya hazırlanırken, çoğumuz 2017’de farklı konularda yeni adımlar atmayı planlıyoruz. Hedeflerimize ulaşma yolunda ilerlerken de bazen zorluklarla karşılaştığımızda, bazen de gerekli motivasyonu sağlayamadığımız için yarı yolda kaldığımız olabilir. Gelin bu sefer hiçbir şey yarıda kalmasın, 2017 hayalleriniz gerçek olsun…

Birgan BiLEKE

Fazla kilolarımdan kurtulacağım!

Bu yaz deniz kenarında vakit geçirirken iç geçirip, “Keşke kendime verdiğim sözü tutabilseydim de plajlarda fit bir şekilde yer alsaydım” diyenlerdenseniz, motivasyonunuzu yükseltip sağlığınıza, sporunuza ve diyetinize özen gösterdiğiniz takdirde fazla kilolarınızla vedalaşabilirsiniz.

Bu süreçte yakın arkadaşlarınızla vakit geçirip uzman desteği almalısınız.

Kötü alışkanlıklarımı bırakacağım

Akciğerinizi ve karaciğerinizi bu kadar yıl yorduğunuz yeter! Hep bir bahane buldunuz ve iki alışkanlıktan da kurtulmamak için bahanelere sığındınız.

Ama artık yeter! Bu sebeplerle tedavisi zor bin bir türlü hastalıkla uğraşan yakın çevrenizden feyiz alıp sağlığınızı tehdit eden her türlü alışkanlıktan kurtulun.

Dil eğitimi alacağım

Konu ister yarıda bıraktığınız eğitiminizi tamamlamak ister bir yabancı dil öğrenmek olsun, “Bu yıl o yıl” diyerek bir an önce harekete geçmelisiniz.

Bu hayalinize ulaşmanızı sağlayacak eğitim kurumunu bulmak için vaktiniz olduğundan acele etmeden karar verin ve 2017'de mutlaka sevdiğiniz bir konuda uzmanlaşın.

Yardım elinizi uzatın

Yardımlaşma söz konusu olduğunda pek çoğumuz kültürümüzden gelen bir hassasiyetle harekete geçer ve zorda olanın yanında yer alırız.

Fakat bu hassasiyetimizi daha işlevsel bir hale getirmek için çeşitli derneklerle çalışmalar yapabiliriz. Çocukların eğitimine destek veren kuruluşlarda gönüllü olarak çalışıp, yardım kuruluşlarına maddi destek sağlayacak organizasyonlar düzenleyebilirsiniz. Bu tür çalışmalar yapmak ruhunuza iyi gelecek…