Doğası ve deniziyle Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan İzmir, şimdi de Yarımada Gezi Rotaları Projesi ile bambaşka bir hüviyete büründü. Efes Mimas Yolu, İzmirlilere muazzam bir doğa deneyimi yaşatıyor. Yolun birbirinden farklı parkurları ise insanların yaşamlarını güzelleştiriyor.

Sürdürülebilir yeşil ulaşım temelinde faaliyete geçirilen bu güzergahlar, doğa ve yürüyüş tutkunlarının vazgeçilmezi. Proje kapsamında insanlara yürüyüş, bisiklet ve deniz yolu gibi farklı seçenekler sunuluyor. İşte birbirinden farklı güzellikler sunan İzmir'in o parkurları: