Doğası ve deniziyle Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan İzmir, şimdi de Yarımada Gezi Rotaları Projesi ile bambaşka bir hüviyete büründü. Efes Mimas Yolu, İzmirlilere muazzam bir doğa deneyimi yaşatıyor. Yolun birbirinden farklı parkurları ise insanların yaşamlarını güzelleştiriyor.
Sürdürülebilir yeşil ulaşım temelinde faaliyete geçirilen bu güzergahlar, doğa ve yürüyüş tutkunlarının vazgeçilmezi. Proje kapsamında insanlara yürüyüş, bisiklet ve deniz yolu gibi farklı seçenekler sunuluyor. İşte birbirinden farklı güzellikler sunan İzmir'in o parkurları:
Efes – Mimas hattında tarih yolculuğuna hazır mısınız? İzmir'de İyonya'dan Osmanlı'ya kadar tarihin izi yürüyüş ve bisiklet rotalarına dönüştürüldü. Efes Mimas Yolu'nda hem doğa ile bütünleşebilir, hem de İzmir'in kadim tarihine unutulmaz bir yürüyüş yapabilirsiniz.
Usta denizci İyonların izinde, Karaburun ve Çeşme'den karşı kıyılardaki Phokai, Chios ve Samos antik kentlerine bir yolculuk. Efes Mimas Yolu'nun bir parçası olan Mavi Rota'da yürüyüş, kent içi deniz ulaşımına entegre ediliyor. Yeniden tasarlanmış plajlarda muhteşem bir deneyim sizleri bekliyor.
İster yürüyerek, isterseniz bisikletle, Urla ve Çeşme'deki üzüm bağlarını gezebilir ve üreticilerle buluşabilirsiniz. Ayrıca Çeşme Bağlararası'da bulunan Anadolu'nun bilinen ilk şaraphanesi de bu bölgede yer alıyor. Bu noktada tarih üzüm kokuyor.
İzmir'in güzellikleri saymakla bitmiyor. Urla – Seferihisar – Karaburun hattında dünyanın bilinen ilk zeytinyağı imalathanesi yer alıyor. Buranın adı Klazomenai. Şimdi zeytinlikleri, anıt ağaçları, fabrika ve işlikleri ziyaret etme zamanı.
İzmir'in önemli doğal yürüyüş rotalarından biri de Çatalkaya Korusu. Gaziemir'de yer alan bu rota, doğa ile baş başa kalmak isteyenler için birebir. Şimdi zirveye çıkıp İzmir'in mis gibi havasını içinize çekme zamanı.
Aryom Koru projesi, İzmir'in doğal güzelliğini her daim hayatlarında hissetmek isteyenler için Çatalkaya Korusu'nun eteklerinde yükseliyor. Çevresindeki muazzam doğal ortam, açık havada spor imkanı ve sosyal tesis hizmetleriyle dikkat çeken Aryom Koru, İzmir'in yeni gözdesi olacak.
Aryom İnşaat, endüstriyel yapılardaki tecrübesini ve üstün nitelikli yapı anlayışını Aryom Koru'da buluşturuyor. Sağlamlığıyla güven veren kusursuz bir hayata olanak sağlayan Aryom Koru, İzmir'in yeni çekim merkezi Gaziemir'de yükseliyor.
Hayatın merkezine insanı koyan, iyi ile yetinmeyip her zaman mükemmeli hedefleyen, işinde kalite ve özgünlüğü kural edinen Aryom Koru, size çok özel yaşam alanları sunuyor. Aryom Koru; yenilikçi konsepti, modern mimarisi, konumu, konforunun yanı sıra eşine az rastlanır bir değere sahip. Proje, Çatalkaya Korusu ve etrafındaki benzersiz doğasıyla yepyeni bir yaşam vaat ediyor.
İzmir Gaziemir'de yer alan bu projenin en önemli özelliği, üç tarafının Çatalkaya Korusu'yla çevrili olması. Proje, aynı zamanda bir trekking parkuru olan Çatalkaya Korusu'nun eteklerinde yükseliyor. Böylece Aryom Koru'nun sakinleri her zaman yeşille iç içe bir yaşam sürme ayrıcalığına sahip oluyor.
Projenin diğer ayrıcalığı ise, aradığınız tüm konforun birkaç adım uzağınızda olması. Sahip olduğu doğal ve sosyal niteliklerin yanında konumuyla da dikkat çeken proje; Çevre Yolu, Çeşme Otobanı, Adnan Menderes Havalimanı, Fuar İzmir, Ege Serbest Bölge ve Optimum AVM'nin çok yakınında eşsiz bir noktada yer alıyor.
'Doğaya, güneşe ve gökyüzüne açık bir yaşam' parolasıyla keyifli bir hayat için her şeye sahip olan Aryom Koru, sosyal olanaklardan en iyi şekilde faydalanabileceğiniz, ailenizle keyifli zamanlar geçirebileceğiniz ve çocuklarınızı huzurla büyüteceğiniz bir yaklaşıma sahip. Gaziemir'e değer katan bu proje, dört mevsim mavi, yeşil ve huzurun adresi.
4500 metrekarelik alanda Çocuk Oyun ve Eğitim Parkı, Genç Hobi Odaları, Çocuk Oyun Odaları, Çocuk Havuzları ile birbirinden eğlenceli ve eğitici aktivitelerle Aryom Koru’da çocuklarımızın gelişimi, sosyalleşmesi ve özgürlüklerini sonuna kadar yaşamaları için her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü.