Birleşik Arap Emirlikleri'nde yer alan Dubai, birçok açıdan insanların hayallerini süslüyor. 1900'lü yıllarda küçük bir balıkçı ve liman kasabası olan Dubai, son elli yılda dünyanın en hızlı gelişen bölgelerinden biri oldu. Ayrıca turizm açısından da muazzam bir potansiyele sahip olan Dubai'yi yılda 10 milyonun üzerinden turist ziyaret ediyor.

Milyonlarca insanın hayallerini süsleyen Dubai, gayrimenkul yatırımı açısından da en kârlı bölgelerden biri. Şimdi Dubai'yi bu açıdan değerli yapan 5 nedeni inceleyeceğiz.