Birleşik Arap Emirlikleri'nde yer alan Dubai, birçok açıdan insanların hayallerini süslüyor. 1900'lü yıllarda küçük bir balıkçı ve liman kasabası olan Dubai, son elli yılda dünyanın en hızlı gelişen bölgelerinden biri oldu. Ayrıca turizm açısından da muazzam bir potansiyele sahip olan Dubai'yi yılda 10 milyonun üzerinden turist ziyaret ediyor.
Milyonlarca insanın hayallerini süsleyen Dubai, gayrimenkul yatırımı açısından da en kârlı bölgelerden biri. Şimdi Dubai'yi bu açıdan değerli yapan 5 nedeni inceleyeceğiz.
Dubai'nin dünyanın en yüksek kira gelirine sahip olan bölgesi olduğunu biliyor muydunuz? Bu yüzden gayrimenkul yatırımı yapanların büyük ilgi gösterdiği Dubai, her yıl gayrimenkul kazancını artırmasıyla dikkat çekiyor. Gayrimenkul sektörünün ne kadar etkili olduğu, bölge ekonomisine yaptığı katkıdan net bir şekilde anlaşılıyor. Bölge ekonomisinin yüzde 22.6'sı gayrimenkul gelirlerinden oluşuyor.
Dubai'nin yüz yıl önce balıkçı ve liman kasabası olduğunu söylemiştik. Günümüzde ise bu durum eşsiz marinalar ve limanlarla tecelli ediyor. Muhteşem marinalar bölgeyi fazlasıyla zenginleştiriyor. Ayrıca Dubai dünyanın en işlek limanlarına sahip, bu durum bölgenin zaten yüksek olan potansiyelini adeta zirveye taşıyor. Dünya deniz ticareti Dubai'de adeta parıldıyor.
Dubai'nin turistik açıdan çok tercih edilmesini sadece bölgenin güzelliğiyle açıklamak mümkün değil. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin yedi emirliğinden biri olan Dubai, sosyal yaşam açısından dünya standartlarında bir zenginliğe sahip. Eğlence sektörü eşine az rastlayabileceğiniz nitelikte. Sportif aktiviteler açısından da sizi çok çeşitli bir yerin beklediğinden emin olabilirsiniz. Sınırları zorlamaya hazır mısınız?
Bir ülkeye yatırım yapmadan önce ilk bakılan özelliklerden biri vergi dilimleridir. Şimdi sıra dışı avantajları duymaya hazır olun. Dubai'de bu yıl itibariyle tekstil, elektronik ve yakıt gibi birçok sektörde yüzde 5 oranında vergi alınıyor. Fakat gayrimenkul sektörü vergiden muaf. Dubai'de gayrimenkul yatırımcılarının sahip olduğu bu ayrıcalık, bölgeyi dünyadaki tüm yatırımcılar açısından oldukça cazip bir hale getiriyor.
Listemizin son sırasında ise Dubai'nin eşsiz coğrafi konumu var. Dubai bir anlamda çöldeki vaha gibi. Belli bir tarihi geçmişi olmamasına rağmen mimarisi ve sahip olduğu güzelliklerle insanı büyülüyor. Eski bir ticaret yolu üzerinde bulunan ve önemini korumaya devam eden Dubai, ticarette de dünyanın lider bölgelerinden. Sahip olduğu bu nitelikler, Dubai'yi gayrimenkul yatırımcıları açısından tercih sebebi yapıyor. Çünkü kazanmanın yolu Dubai'den geçiyor.