Her şey boş bir kağıtla başladı. Farklı perspektiflerden düşünebilmek için öncelikle otomobil konseptini her zamankinden daha temel biçimde yeniden düşünmek zorundaydık. Bu bakış açısı da bize keşfedilecek yeni alanlar sundu. Bir otomobilde bulmacanın her parçası diğerlerine bağlı olduğundan, elektrikli sürüş de şehir yaşamına yeni bir bakış açısını yansıtacak tamamen yeni biçimler aldı. BMW i3'ün orijinal bir BMW olarak hemen algılanabilmesine rağmen, örneğin dış tasarımına yakından bakılması ile heyecan verici tasarımının mobilite imajımızı dönüştürdüğü anlaşılacaktır. İlerici ve aynı zamanda son derece sürdürülebilir BMW i3 tasarımı birçok ödül kazandı. Uluslararası başarıları arasında iF altın ürün tasarımı ödülü, Dünya Yeşil Otomobil ödülü ve Dünya Yılın Otomobil Tasarımı ödülü gibi saygın ödüller yer alır.