Yenilikçi yaklaşımlar hepimizi çok heyecanlandırır. Tıpkı pilin ne olduğunu anlatan İtalyan fizikçi Alessandro Volta'yı dinlerken Napolyon'un heyecanlandığı gibi.
Tıpkı manyetik alanla akım arasındaki ilişkiyi kurarak elektrik motorunu icat eden Michael Faraday gibi...
Tıpkı elektrikli araçları gören bizler gibi...
Elektrikli araçlar artık hayatımızda daha çok yer almaya başladı. Bu muhteşem dönüşüm kesinlikle bir mühendislik harikası. Peki elektrikli araçlarla ilgili ne kadar bilgi sahibiyiz?
Elektrikli araç denince akla bilimkurgu ya da aksiyon filmleri gelmesine gerek yok. Artık günlük yaşantımızda bu tip araçları daha çok göreceğiz. Hatta sadece otomobil formunda da gelmeyecekler. Kaykay, paten, bisiklet… Aklınıza ne gelirse?
Cep telefonları için konuşursak, artık "şarjım bitti” gibi cümleleri eskisi kadar çok duymuyoruz. Zira güç kaynaklarımız ve şarj süresinin kısalması işimizi hayli kolaylaştırdı. Bu otomobillerimiz için de geçerli!
Bataryalarınızı her yerde her zaman şarj etmek mümkün mü? Aslında evet! Mümkün… Otomobil bataryaları da tıpkı telefon bataryaları gibi şarj ediliyor. Hem de restorantlarda, kafelerde ya da gittiğiniz AVM’de bile. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. 3 saatten daha kısa sürede şarj etmemeniz önemli. 20 dakika kadar hızlı bir sürede şarj edilebiliyor olsalar da çok fazla gidemezler ve özel şarj merkezlerinin kullanılması gereklidir. Gece şarj edildiği takdirde herhangi bir elektrik kaynağı kullanılabilir. 3 saatlik şarj etmede 220 Volt'luk bir kaynak gerekiyor. Aklınızda bulunsun.
Çoğu elektrikli araç günlük şehir içi ihtiyaçlarını karşılıyor ve ikinci bir araca ihtiyaç duyulmuyor. Bir hibrid otomobil de sınırsız uzaklıklara gitmekte özgür! Bir elektrikli otomobilin şarj edilmeden gidebileceği yol 50 ila 200 km arası değişiyor, ama ortalaması 100 km. Menzil, ağırlık, aerodinamik, sürücü tarzı ve üzerindeki aksesuarlara göre değişkenlik gösterebiliyor. Eğer bataryanız bitmek üzereyse en yakın şarj yerini kullanmalısınız. Türkiye’de de şarj üniteleri her geçen gün artıyor. Dünyanın kimi şehirlerinde ise benzin istasyonundan daha fazla şarj ünitesinin olduğunu söylemek mümkün.
Elektrikli otomobiller çok hızlı gidebilir! Hem de çok hızlı… Çeyrek drag yarışındaki elektrik otomobil rekoru 8.8 saniye ve saatte 230 km. Elektrikli araçların bazıları da 100 saniyeyi 5-7 saniye arasında geçiyor ve bu değer ünlü marka spor otomobillerle eşdeğer. Bu otomobiller çeyrek mili 16 saniyede ve saatte 130 km hız ile gidiyor. Bunun nedeni ise elektrikli motorların çok yüksek torku olması.
Elektrikli araçların fiyatları, yapım giderlerine değil, pazar durumuna göre ölçülür. Elektrikli otomobiller daha ucuz olmalıdır çünkü daha az parçaya sahipler. Bu aynı zamanda giderinin de çok fazla olmadığı anlamına gelir. Hibridler ise standart benzinli otomobile göre iki kat daha verimli çalışıyor. Böylelikle hem parçadan tasarruf ederken hem de yakıtı daha verimli kullanabilirsiniz.
Elektrikli araçlar da normal otomobiller kadar dayanıklı. Bataryaların düşük enerji yoğunluğu ve uzaklıkla ağırlığın ters orantılı olması bu araçları daha küçük yapıyor. Hibridler ise SUV ve tır olacak kadar büyüklüğe ulaşabiliyor. Bataryalar otomobilinin tasarımına göre biraz bagaj alanı kaplayabiliyor.
Elektrikli araçların getirileri ise daha temiz, sessiz ve ucuz olması. Daha az parçaya sahip olması ve yeni teknolojisi sebebiyle potansiyel olarak daha güvenilirler. Birbirine benzer enerjiye sahipler ve daha küçük elektrikli araçlar manevra konusnda daha yetenekli olup daha kolay park edilebiliyor.
Siz de BMW i3 gibi elektrikli bir otomobil kullanarak dünyayı kurtarabilirsiniz! Gereksiz kaynak harcaması yapmayan, sürdürebilir enerjiyi savunan, doğayı kirletmeyen ve üstelik bunları daha ucuza yapan bir otomobiliyle, dünyayı ve ekosistemi kurtarmaktan daha keyifli bir şey olabilir mi?
Farklı çeşitlerde elektrikli otomobilleri bulmak mümkün. Her elektrikli otomobil elektrikli bir motor kullanır. Hibrid otomobiller ise içten yanmalı motorla birlikte itiş için bir elektrikli motor kullanır. Enerji otomobilin içinde benzin, dizel, propan, doğal gaz, hidrojen, batarya, ultrakapasitör, volan ve sıkıştırılmış gaz olarak depolanabilir. Bu enerji sonrasında geri alınır ve motorun tarzına göre doğru olan enerji kaynağı, motor tarafından mekanik enerjiye dönüştürülür. Sadece sarj edilebilen batarya kullanan otomobiller kirlilik salımı yapmaz. Elektrikli otomobiller daha verimlidir ve benzinli motorlardan daha az kirlilik yapar. Elektrikli otomobiller her şekilde ve performansta karşımıza çıkabilir. Genelde, hafif ve daha aerodinamik otomobiller daha iyi performans gösterir.
Dünya gibi BWM de hareket halinde. Hareket değişimdir ve değişim heyecan vericidir. Dünyada her gün daha fazla insan kendi değerlerini sorguluyor ve nasıl daha bilinçli şekilde yaşanabileceğini düşünüyor.
BMW i'deki bu zihniyet değişikliği, ilk kez otomobillerin en başından itibaren sürdürülebilir mobilite göz önünde bulundurularak geliştirildiği yeni bir dönemin kapısını açtı. Bu bağlamda BMW i3 bir otomobilden çok daha ötesi haline gelerek sorumluluk ve sürüş keyfinin kusursuz bir biçimde birbirini tamamladığının kanıtı oluyor. Şimdi sürüş keyfinin yeni biçimini keşfetme zamanı.
Yeni çağın atmosferi kadar büyüleyici olan çok az şey vardır. Kısa bir süre önceye kadar motor gürültüsü mevcutken, artık güç neredeyse sessiz hale geldi. Şehir içi dinamikleri bir anda çok daha konforlu hale geldi. Tüm bunların nedeni, BMW i'nin elektrikli mobiliteyi yeni ve sürdürülebilir bir yöntemle sistematik olarak yeniden şekillendirmesi oldu. BMW i3 de elektrikli sürüş için geliştirilen ilk otomobildir.
Sürüş keyfini artıran Opsiyonel Range Extender, BMW i3'ün arka kısmında elektrik motorunun yanında bulunur ve COMFORT Modunda BMW i3'ün (94 Ah) menzilini 200 km'ye kadar artırılarak toplamda 330 km'ye çıkarabilir. BMW i3 (60 Ah)'de ise, menzil 130 km'ye kadar artırılarak maksimum 270 km'ye yükseltilebilir. BMW i3'ün tamamen elektrikle sürüşe devam edebilmesi için, küçük ve sessiz iki silindirli benzinli motor yüksek voltajlı bataryanın şarj seviyesini sabit bir düzeyde tutan bir jeneratöre güç verir. Batarya seviyesi düşük olduğunda, Range Extender otomatik olarak devreye girer.
Entegre SIM kartıyla BMW i3, dış dünya ile tam bağlantının keyfini çıkarır.
Bağlantılı navigasyon ile en kısa ve trafiksiz yolda sizi varış noktanıza ulaştırır. Batarya şarjı yeterli değilse, sistem varış noktasına ulaşmak üzere farklı yollar önerecek ve navigasyon ekranında en yakın şarj istasyonlarının yerini gösterecektir.
BMW i Remote Uygulaması ile akıllı telefon veya akıllı saat üzerinden BMW i3'ünüzü her zaman izleyebilir, batarya şarjını ve elektrikli sürüş menzilini kontrol edebilirsiniz. BMW i3'ünüz bir şarj istasyonuna bağlıysa şarj işlemlerini uzaktan takip edebilirsiniz. Bu özellik, yola çıkma zamanınızı, BMW i3'ünüzün tam şarj edilmiş ve şartlandırılmış olduğundan emin olarak ayarlamanızı sağlar. Arzu ederseniz uygulama ile sürüş tarzınızın verimliliğini de ölçebilirsiniz.
Heyecan verici sürüş keyfi, aslında şarj işlemi sırasında başlar. BMW i3'ünüzün batarya rezervi azaldığında otomobilinizi evde rahatlıkla şarj edebilirsiniz. BMW i3'ü standart şarj kablosuyla 203 volt'luk geleneksel bir ev tipi prize bağladığınızda, yüksek gerilimli batarya tam kapasitesinin %80'ini sekiz saatten kısa sürede geri kazanır. Kurulum hizmetimizin sizin için kurmaktan memnuniyet duyacağı BMW i Wallbox veya BMW I Wallbox (pro) ile, şarj işlemi daha da hızlı ve kolay olacaktır. Tasarıma bağlı olarak, BMW i3'ünüzü üç saatten kısa süre içinde kapasitesinin %80'ine kadar şarj etmek mümkün olacaktır. Bu, BMW i3 (94 Ah) için yeni BMW i Wallbox'ın maksimum 11 kW'lık oldukça yüksek şarj kapasitesi sayesinde mümkün olur. Ayrıca evde kullanım için tasarlanan bu dolum istasyonu, hızlı şarj ve çok daha fazla sürdürülebilirlik için size kendi ürettiğiniz yeşil elektrik ve güneş enerjisini kullanma olanağı sunar
Her şey boş bir kağıtla başladı. Farklı perspektiflerden düşünebilmek için öncelikle otomobil konseptini her zamankinden daha temel biçimde yeniden düşünmek zorundaydık. Bu bakış açısı da bize keşfedilecek yeni alanlar sundu. Bir otomobilde bulmacanın her parçası diğerlerine bağlı olduğundan, elektrikli sürüş de şehir yaşamına yeni bir bakış açısını yansıtacak tamamen yeni biçimler aldı. BMW i3'ün orijinal bir BMW olarak hemen algılanabilmesine rağmen, örneğin dış tasarımına yakından bakılması ile heyecan verici tasarımının mobilite imajımızı dönüştürdüğü anlaşılacaktır. İlerici ve aynı zamanda son derece sürdürülebilir BMW i3 tasarımı birçok ödül kazandı. Uluslararası başarıları arasında iF altın ürün tasarımı ödülü, Dünya Yeşil Otomobil ödülü ve Dünya Yılın Otomobil Tasarımı ödülü gibi saygın ödüller yer alır.