Otomobilinizi restorantta şarj edin!

Cep telefonları için konuşursak, artık "şarjım bitti” gibi cümleleri eskisi kadar çok duymuyoruz. Zira güç kaynaklarımız ve şarj süresinin kısalması işimizi hayli kolaylaştırdı. Bu otomobillerimiz için de geçerli!

Bataryalarınızı her yerde her zaman şarj etmek mümkün mü? Aslında evet! Mümkün… Otomobil bataryaları da tıpkı telefon bataryaları gibi şarj ediliyor. Hem de restorantlarda, kafelerde ya da gittiğiniz AVM’de bile. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. 3 saatten daha kısa sürede şarj etmemeniz önemli. 20 dakika kadar hızlı bir sürede şarj edilebiliyor olsalar da çok fazla gidemezler ve özel şarj merkezlerinin kullanılması gereklidir. Gece şarj edildiği takdirde herhangi bir elektrik kaynağı kullanılabilir. 3 saatlik şarj etmede 220 Volt'luk bir kaynak gerekiyor. Aklınızda bulunsun.