Fikirtepe, dünyada kentsel dönüşümün simgesi haline gelen Brooklyn gibi bir dönüşüm içine girdi. Yapılan kentsel dönüşüm projeleriyle New York'un yeni yıldızı olan Brooklyn gibi Fikirtepe de İstanbul'un yeni yıldızı olacak. Böylece Fikirtepe, hem benzersiz bir yaşama kapılarını açacak, hem de yatırımcılara geri dönüşü yüksek bir yatırım garantisi sunacak.