İSTANBUL'UN O SEMTİ BROOKLYN'E DÖNÜŞÜYOR!

Fikirtepe, dünyada kentsel dönüşümün simgesi haline gelen Brooklyn gibi bir dönüşüm içine girdi. Yapılan kentsel dönüşüm projeleriyle New York'un yeni yıldızı olan Brooklyn gibi Fikirtepe de İstanbul'un yeni yıldızı olacak. Böylece Fikirtepe, hem benzersiz bir yaşama kapılarını açacak, hem de yatırımcılara geri dönüşü yüksek bir yatırım garantisi sunacak.

Benzersiz ulaşım ağı

Fikirtepe'yi diğer kentsel dönüşüm projelerinden ayıran bir tarafı var. İstanbul'un en güzide ilçelerinden biri olan Kadıköy'de yer alan Fikirtepe, E5 ve TEM otoyollarının kesişim noktasında yer alıyor. Ayrıca bölgenin hemen yanında iki adet metro istasyonu, Avrasya Tüneli, metrobüs, Marmaray bağlantılarıyla dikkat çekiyor. Bunlara deniz ulaşımına olan yakınlığı da ekleyince, Fikirtepe benzersiz bir ulaşım ağının ortasında yer alıyor.

Muazzam konum

Fikirtepe çevresiyle de fark yaratan bir muhit. Üniversiteler, hastaneler, alışveriş merkezleri, yeni İstanbul Finans Merkezi, Kadıköy Çarşısı, Bağdat Caddesi ve Fenerbahçe Parkı, hepsi Fikirtepe'nin yakınında yer alıyor. Fikirtepe'de yaşayarak İstanbul'un güzelliklerine çok kolay bir şekilde erişmek mümkün. Fikirtepe, bu konumu sayesinde hem yeni sakinlerinin hem de yatırımcıların cazibe merkezi haline geliyor.

İstanbul’un buluşma noktası

Fikirtepe, kentsel dönüşüm kapsamında tasarlanan ve günün her saati yaşayan caddeleri, alışveriş mekanları, kafeleri, restoranları ve eğlence mekanlarıyla sadece Anadolu Yakası’nın değil İstanbul’un yeni buluşma noktası olacak. Sosyal yaşam alanlarının kalbi niteliğini taşıyacak olan bu semt, durmaksızın gelişme sayesinde İstanbul'un göz bebeği olacak.

FİKİRTEPE'DE RÜYA GİBİ BİR PROJE: BROOKLYN DREAM

Pana Yapı'nın İstanbul yeni cazibe merkezi Fikirtepe'de hayata geçirdiği Brooklyn Dream, Fikirtepe'nin dönüşümünde muazzam bir rol oynuyor. Satışa çıkan Brooklyn Dream konutları; yeni Fikirtepe’nin merkezinde, dünya markalarının ve dünyanın önde gelen restoran kafe zincirlerinin buluşma noktası olan Prestij Caddesi'nde yer alıyor.

İstiklal ve Bağdat Caddesi’nin modern alternatifi

İki tarafında geniş yürüyüş ve bisiklet yolları; giriş ve çıkışında ise büyük birer meydan bulunan Prestij Caddesi, İstiklal ve Bağdat Caddesi’nin daha modern bir alternatifi olarak görülüyor.

Farklı ihtiyaçlara cevap veren daire seçenekleri

Brooklyn Dream, iki blok, 650 daire ve 34 ticari üniteden oluşuyor. Brooklyn Dream’de 1+0’dan 4+1’e kadar pek çok farklı ihtiyaca cevap veren daire seçenekleri mevcut.

Ulaşım anlamında İstanbul'da tek

Metro, metrobüs, Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, E5, deniz otobüsü, Marmaray’ın buluştuğu İstanbul’daki tek noktada bulunan Brooklyn Dream; hem yaşam hem de yatırım için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Hayatın içinde rüya gibi bir yaşam
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