İzmir'in havası

İzmir'in havası da en az şehrin atmosferi kadar özgün. İnsanı özgür, mutlu ve huzurlu hissettiriyor. İklim özellikleri ile fark yaratan bir şehir olan İzmir’de, kış aylarında bile çetin kış koşulları yaşanmıyor. Akdeniz ikliminin tüm özelliklerini taşıyan şehir, doğası ve bitki örtüsü ile her mevsim yemyeşil bir yaşam sunuyor. Nefes aldıkça rahatladığınızı hissedebileceğiniz bu güzel şehirde çok güzel bir yaşam sürebilirsiniz.