İzmir deyince insanın aklına birçok güzel şey gelir. Yanı başınızda uzanan yemyeşil bir doğa ve her anınıza eşlik edecek bir deniz manzarası... Sadece bunlarla sınırlı değil elbette. İzmir'de yaşamak için birçok sebep var.
İşte o sebeplerden bazıları...
İzmir sahip olduğu birçok güzelliğin yanı sıra, ulaşım imkanlarıyla da oldukça cazip bir şehir. Şehir içinde en uzak iki nokta arasındaki mesafe araçla maksimum bir saat sürüyor. Buna ek olarak deniz hemen hemen her yerde. Deniz havası almak için kilometrelerce yol gitmenize gerek yok.
İzmir'in havası da en az şehrin atmosferi kadar özgün. İnsanı özgür, mutlu ve huzurlu hissettiriyor. İklim özellikleri ile fark yaratan bir şehir olan İzmir’de, kış aylarında bile çetin kış koşulları yaşanmıyor. Akdeniz ikliminin tüm özelliklerini taşıyan şehir, doğası ve bitki örtüsü ile her mevsim yemyeşil bir yaşam sunuyor. Nefes aldıkça rahatladığınızı hissedebileceğiniz bu güzel şehirde çok güzel bir yaşam sürebilirsiniz.
Başka şehirlerde yaşayan insanlar, bir yıl boyunca senelik izne çıkacakları zamanı bekler. Tatile çıktıklarında ise İzmir gibi şehirlere giderler. İzmir'de ise her hafta sonu bu ayrıcalığı yaşayabilirsiniz. Çeşme, Alaçatı, Foça, Urla gibi yerlere ulaşmak maksimum bir saat sürecektir.
İzmir'i farklı kılan şeylerden biri de çok kültürlü bir yapısının olması. En az 8 bin yıllık geçmişi ile tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan İzmir, bu anlamda da çok zengin bir şehir. Şehrin dört bir yanında birbirinden güzel tarihi eserlerle karşılaşabilir, ufkunuzu İzmir’in tarihi ile zenginleştirebilirsiniz.
İzmir'in güzellikleri saymakla bitmez. Bunlardan bir tanesi de şehirde yapılan festivaller. Yılın her dönemi birçok festivale ev sahipliği yapan İzmir'de; kültür, sanat, spor, gastronomi gibi birbirinden farklı alanlarda festivaller yapılıyor. Bu festivaller sayesinde hayatınıza renk katabilirsiniz.
Geliştirdiği projelerle bulunduğu bölgelere değer katan DAP Yapı, İstanbul dışındaki ilk projesini İzmir'e yaptı. DAP İzmir projesi İzmir’in keyifli mimarisinden esinlenerek geliştirildi. En küçük dairelerinde dahi geniş balkon yaşamı sunan proje, 1+0’dan 3+1’e kadar daire çeşitliliğine sahip. Topraktan satış ve vade farkı olmaksızın senetle ödeme avantajıyla satışa çıkan konutlar, 199 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 2 bin 300 TL'den başlayan taksitlerle satışa çıktı.
Kazandıran projelerin mimarı olan Dap Yapı, İzmir’deki ilk projesinde topraktan satış ve senetle ödeme avantajlarıyla yatırımcılarına büyük avantajlar sunuyor. Bölge emsalinin yüzde 50 altında oluşan fiyatlar daha şimdiden yatırımcılarına kazandırmaya başladı.
Dap Yapı hem keyifle oturulacak hem de yatırım değeri yüksek konutlar üretiyor. Yeni kent merkezi olarak belirlenen bölgede hızla yaşanan dönüşüm, yakın gelecekte konutların değerini katlayarak artıracak.
İzmir mimarisinden esinlenen projede 30 ve 31 katlı iki blokla balkonunuzda eşsiz deniz manzarasının keyfini sürebilirsiniz. Hepsi balkonlu dairelerde hem manzarayı hem de iyot kokusunu doyasıya yaşayabilirsiniz.
Dap Yapı İzmir, lokasyon açısından İzmir'in en ayrıcalıklı bölgesinde yer alıyor. Kordon'a ve Saat Kulesi'ne yürüme mesafesinde bulunan Dap Yapı İzmir, ulaşım rahatlığının yanı sıra turizm ile ön plana çıkan bölgelere de oldukça yakın bir mesafede. Dap Yapı İzmir'de yaşıyorsanız, Çeşme, Alaçatı, Foça ve Urla gibi turizm bölgelerine çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Dap Yapı İzmir'de tatil tadında hafta sonları sizleri bekliyor.
Projenin bir diğer avantajı ise, sosyal yaşam olanaklarının oldukça ön planda olması. Şehrin kalbinde İzmir'in keyfini sonuna kadar çıkarabileceğiniz bu proje; Körfez manzarası, açık havuzu, bahçe kullanımı, balkon yaşamı ve spor alanları gibi ayrıcalıklarla dikkat çekiyor. Dap Yapı İzmir, taşıdığı muazzam özelliklerle sizin ve ailenizin hayatında başrol oynayacak.