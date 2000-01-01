LATİN AMERİKA TUTKUNLARININ HAYALLERİNİ SÜSLEYEN 3 ÜLKE

Latin Amerika denilince aklınıza ilk olarak ne geliyor?
A: Che Guevara ve Fidel Castro ile özdeşleşen, devrimin, klasik arabaların ve hayallerin ülkesi Küba.
B: Dünyaca ünlü futbolcularıyla hafızamıza kazınan ve kıtanın en renkli ülkelerinden biri olan Brezilya.
C: Amerikan filmlerinde suçluların bir şekilde ulaşmaya çalıştığı ve mutfağı dillere destan olan Meksika.
D: Hepsi.
Küba, Brezilya ve Meksika, bu üç ülke özellikle gezginler başta olmak birçok insanın hayallerini süslüyor. Üçünün ortak noktası Latin Amerika'da yer almaları ve insanın ruhuna dokunan sıcak iklimleri... Fakat bunların dışında her ülkeyi farklı kılan bazı özellikler var. Şimdi gelin Küba, Brezilya ve Meksika'nın güzelliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım...
Küba, Karayipler'de bulunan çok güzel bir ada ülkesi. Ülkenin adı bile 'muhteşem' bir geçmişten geliyor. Küba adının Aravaklara bağlı bir Kızılderili kabilesi olan Tainoların dilinden geldiği belirtiliyor. Kesin bir anlam olmasa da bu adın 'bereketli arazi' anlamındaki 'cubao' ya da 'muhteşem yer' anlamındaki ‘coabana’ kelimeleriyle ilgili olduğu düşünülüyor. Küba'ya gittiğinizde 'muhteşem' kelimesini ne kadar yansıttığını gözlerinizle görebiliyorsunuz.
Evet, yanlış okumadınız. Küba'da bir tatil düşünüyorsanız, otelleri tercih etmemenizde fayda var. Çünkü Küba'da vatandaşlar kendi evlerini turistlerin konaklayabileceği yerlere dönüştürüyor. Hem daha uygun bir tatil yapıyorsunuz, hem de Küba kültürüyle iç içe olarak bütün güzelliklere tanık olabiliyorsunuz. Küba dünyadaki tüm genellemelerin dışında ve fazlasıyla sıra dışı bir ülke. Böylesine güzel bir ülkeyi tam anlamıyla tanımak varken otelde kalarak bazı güzelliklerden mahrum kalmak istemezsiniz.
Küba'nın başkenti Havana, sizi zamanda yolculuğa çıkmış gibi hissettirecek bir şehir... Eski Havana sokaklarını gezerken Küba devriminin izlerine tanık olabilir, dünyanın hiçbir yerinde karşılaşmayacağınız kadar çok klasik araba ile karşılaşabilirsiniz. Rengarenk evlerden gelen yemek kokuları sizi daha ilk anda şehrin yemek kültürünü sevmenize sebep olacak. Denizden gelen rüzgar ve denize çıkan sokaklar... Havana sokaklarında gezerken kendinizi eski bir İstanbul mahallesinde hissedebilirsiniz. Havana sahip olduğu her şeyle size unutulmaz zamanlar yaşatacak.
Brezilya, Güney Amerika'nın en bilinen ülkelerinden biri. Kıtanın en geniş yüz ölçümüne ve yüksek nüfusuna sahip olan Brezilya'da çok farklı ekosistemler bulunuyor. Amazon Ormanları, Atlantik Ormanı ve Araucaria... Brezilya, doğa tutkunlarını mest edecek bir sürü güzelliği sahip olmasıyla dikkat çekiyor. İnsanların futbolla yatıp futbolla kalkması, fazlasıyla sıcakkanlı olması ve daha bir sürü benzer özellik... Brezilya'da ilginç bir şekilde kendinizi evinizdeymiş gibi hissedebilirsiniz.
Şimdi sırada her şeyden önce enerjisiyle sizi yükseltecek olan bir şehir var: Rio de Janeiro. Bu şehir size İstanbul'u kesinlikle aratmayacak. Tarihi güzellik olarak İstanbul'un biraz gerisinde olduğu söylenebilir. Fakat doğal yapısı İstanbul'la kıyaslanamayacak kadar güzel. Ayrıca Rio de Janeiro dünyanın en enerjik ve sportif şehirlerinden biri. Meşhur Copacabana plajındaki hareketlilik dünyanın çok az yerinde görebileceğiniz bir seviyede. Eşsiz festivaller ise cabası. Rio de Janeiro, aklınızda ve kalbinizde asla unutmayacağınız bir tat bırakacak.
Fortaleza, eşsiz plajlarıyla ünlü bir şehir. Ayrıca 'parti şehri' olarak da anılan bu şehir, eğlence hayatıyla Güney Amerika'nın en güzel şehirlerinden biri. Şehrin en güzel iki plajı Praia de Iracema ve Meireles olarak biliniyor. Şehir rüzgar sörfünden uçurtma sörfüne kadar birçok farklı sportif olanak sunuyor. Ayrıca Fortaleza'nın plajlarında geceleri pek çok parti düzenleniyor. Bu şehirde başka türlü bir Brezilya keşfedebilirsiniz.
Bazı ülkeleri en güzel hakkında söylenilen sözler tanımlar. Meksika da onlardan biri: Salsa sosu gibi baharatlı, tekila gibi sarhoş edici ve Frida Kahlo gibi sürrealist bir ülke... 10 bin kilometreden uzun sahil şeridiyle tam bir deniz ülkesi olan Meksika, büyüleyici tarihi ve yerleşim yerleriyle dikkat çekiyor. Doğası ve mimarisiyle sizi hemen etkisi altına alacak olan bu ülke, mutfak kültürüyle de damağınızda unutulmaz lezzetler bırakacak.
Piramit denilince ülkemizde akla ilk olarak genelde Mısır geliyor. Fakat Meksika da tarihi piramitleriyle dikkat çeken bir ülke. Mexico City'nin yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde güneş ve ay piramitleri yer alıyor. Bu bölgeye 'Teotihuacan' yani 'Tanrılar Kenti' deniyor. 'Tanrılar Kenti'nde ilk yaşam belirtileri M.Ö. 2000 senesine kadar uzanıyor. Bu şehirde en parlak dönemde 30 bin kişi yaşadığı belirtiliyor.
Eğer tarihe ve doğaya meraklı biriyseniz, Meksika'nın tam size göre güzellikler sunacağından emin olabilirsiniz. Bunlardan biri de Ek Balam... Chichen Itza'ya arabayla kısa mesafede yer alan bu bölge, Maya Krallığı'nın muhteşem tarihine dokunabilmek için dünyadaki sayılı yerlerden bir tanesi. Bu tarihi yapıların çok güzel bir tabiatın ortasında yer alması, kendinizi Tomb Raider oyununda gibi hissetmenize neden olabilir.