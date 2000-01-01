LATİN AMERİKA TUTKUNLARININ HAYALLERİNİ SÜSLEYEN 3 ÜLKE

Latin Amerika denilince aklınıza ilk olarak ne geliyor?

A: Che Guevara ve Fidel Castro ile özdeşleşen, devrimin, klasik arabaların ve hayallerin ülkesi Küba.

B: Dünyaca ünlü futbolcularıyla hafızamıza kazınan ve kıtanın en renkli ülkelerinden biri olan Brezilya.

C: Amerikan filmlerinde suçluların bir şekilde ulaşmaya çalıştığı ve mutfağı dillere destan olan Meksika.

D: Hepsi.

Küba, Brezilya ve Meksika, bu üç ülke özellikle gezginler başta olmak birçok insanın hayallerini süslüyor. Üçünün ortak noktası Latin Amerika'da yer almaları ve insanın ruhuna dokunan sıcak iklimleri... Fakat bunların dışında her ülkeyi farklı kılan bazı özellikler var. Şimdi gelin Küba, Brezilya ve Meksika'nın güzelliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım...