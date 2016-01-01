İstanbul'da birçok ev sahibi, başka bir yerden ev satın almak ya da farklı alanlara yatırım yapmak için konutlarını satıyor. 2016 yılı verilerine göre Türkiye'de toplam 1 milyon 341 bin konut satışı yapıldı. Bu satışların il dağılımında İstanbul; 232 bin gibi bir rakamla zirvede yer alıyor. İstanbul'da ev satanların çoğunluğu ise, konut satış sürecinin uzamasından yakınıyor. 6 ay kadar sürebilen konut satış süreci, birçok evin kelepir fiyatla satılmasına sebep olabiliyor.
Peki bu sorunun nedenleri ve çözümleri neler?
Birçok satıcının evini hatalı fiyatlandırma yüzünden satamadığını biliyor muydunuz? Hatalı fiyatlandırma, satış sürecinin uzamasına sebep olması, alıcıların evin satışında tereddüt yaşamasına sebep oluyor. Ev satışının uzayan süreci sonunda para ihtiyacı duyan ev sahipleri, satışa çıkardığı evleri kelepir fiyatlar üzerinden satıyor. Böyle bir sorun yaşamamak için, evinizi doğru bir şekilde fiyatlandırmanız gerekiyor. Bu anlamda uzman birine başvurmak, süreci hızlandıracaktır.
Konut satışının kısa zamanda gerçekleşmesinde belirleyici etkenlerden biri de satış duyurusu. İletişim çağında yaşadığımız günümüzde, iletişim yollarının yeteri kadar kullanılmaması günümüz dünyasının koşullarının değerlendirilememesi anlamına geliyor. Bu da sonuç almayı yavaşlatıyor. Doğru duyuru için kullanabileceğiniz birçok platform var. Dijital platformlar ve internet sitelerinin doğru bir şekilde kullanılması, konut satışında size ekstra hız olarak geri dönecektir.
Uzayan konut satış sürecine yönelik kolaylık sağlama amacıyla oluşturulan Evtiko, konut satışına bambaşka bir vizyon getiriyor. Evtiko, hızlı değerlendirme yöntemi ile konut sahiplerine mümkün olan en kısa sürede fiyatlandırmada bulunuyor.
Evtiko ile evinizi en doğru fiyata en hızlı şekilde satabilirsiniz.
Kat mülkiyeti tapusuna sahip ve 1 milyon TL'nin altında değeri olan her ev ile ilgilenen Evtiko'ya, satmak istediğiniz evin bilgilerini internet ya da çağrı merkezi üzerinden iletebilirsiniz. Direkt alıcı konumundaki platform, konut satışı sorununu temelden çözen yaklaşımıyla dikkat çekiyor.
Evtiko'ya başvurmanız durumunda, öncelikle eviniz inceleniyor ve size en uygun fiyat teklifi yapılıyor. Anlaşma sağlandıktan sonra, konut sahibine evin boşaltıldığı gün ödeme yapılıyor. Üstelik Evtiko'da noter ve tapu masrafları ile ilgilenmenize gerek yok. Bu gibi detaylar Evtiko tarafında çözülüyor.