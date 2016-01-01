İstanbul'da birçok ev sahibi, başka bir yerden ev satın almak ya da farklı alanlara yatırım yapmak için konutlarını satıyor. 2016 yılı verilerine göre Türkiye'de toplam 1 milyon 341 bin konut satışı yapıldı. Bu satışların il dağılımında İstanbul; 232 bin gibi bir rakamla zirvede yer alıyor. İstanbul'da ev satanların çoğunluğu ise, konut satış sürecinin uzamasından yakınıyor. 6 ay kadar sürebilen konut satış süreci, birçok evin kelepir fiyatla satılmasına sebep olabiliyor.

Peki bu sorunun nedenleri ve çözümleri neler?