Filmlere konu oldular, kitapların kahramanları haline geldiler. Fütüristik senaryoların vazgeçilmez unsurları, bilimkurgunun oyun değiştiren isimleriydi onlar. Robotlar yakın gelecekte artık bizlere çok daha yakın olacaklar. Evde, arabada, parkta, bahçede her daim yanımızda, yardımcımız olarak bizimle iç içe olmak için programlanacaklar.

Birkaç yılı içinde robotlar bizim şu anda yaptığımız çetrefilli şeyleri bile yapabilecek. İşte makinaların, insanların yerine geçeceği 5 şaşırtıcı iş!