Filmlere konu oldular, kitapların kahramanları haline geldiler. Fütüristik senaryoların vazgeçilmez unsurları, bilimkurgunun oyun değiştiren isimleriydi onlar. Robotlar yakın gelecekte artık bizlere çok daha yakın olacaklar. Evde, arabada, parkta, bahçede her daim yanımızda, yardımcımız olarak bizimle iç içe olmak için programlanacaklar.
Birkaç yılı içinde robotlar bizim şu anda yaptığımız çetrefilli şeyleri bile yapabilecek. İşte makinaların, insanların yerine geçeceği 5 şaşırtıcı iş!
Hepimiz muazzam aşçılar olmayabiliriz ancak yemek yemek zorundayız! Her zaman dışarıda yemek yemediğimize göre evde bir şefin olması fena olmazdı hani. Meraklanmayın yakında robotlar bu boşluğu da dolduracak. Bu konuda ilk adımla atılmış bile. Hatta ilk mutfak robotunu (Bildiğimiz eski versiyonunu değil) yakında kullanabileceğiz. Bakalım bizim için börek açıp, menemen de yapabilecekler mi?
Robot ve humanoid dünyasının en mühim şahsiyetleri genellikle Uzak Doğu’dan çıkıyor. 54 kilo ağırlığındaki Asimo onların en meşhuru. İngilizce, Japonca ve Çince konuşabilen bu robotun yakın zamanda turist gezdirirken rehber olarak iş bulabileceği konuşuluyor.
Doktorların reçetelerini, yazılarını okuyamama sorununa son! Artık eczacı robotlar var. Reçetede yazan barkodu robota okutacaksınız! Bir de bakmışsınız oradan ilaçlarınız gelmek üzere. Büyük gelişme gerçekten!
Yakın gelecekte robotlar gazetecilik de yapacak. Özellikle pazar araştırmaları, analizler, büyük bilgiler içeren haberleri kısaca iş ve ekonomi gazeteciliğini robotlar yapabilecek. Sayılara odaklanmış olacak bu gazeteci robotlar “Anlatım Bilimi” sayesinde dertlerini anlatabilecek. Ancak çok şey beklemeyin, uzmanlar yaratıcı olacaklarını düşünmüyor. Sadece analizleri toparlayabilecekler.
Yaratıcı olan robotlar ise sanatın en önemli dallarıyla ilgilenecek! Üstelik bunu Türkiye’de yapmaya başladılar bile! Ford ile Türkiye’nin ilk ortak şiiri yazılıyor!