Yeni yılda alışverişin en rahat hali

Günümüzde mağaza mağaza dolaşmak yerine internet üzerinden alışveriş yapmak oldukça popüler. Üstelik özel günlerde hediye almaya vakti olmayanlar için biçilmiş kaftan. Yeniyılda da vakitsizlikten alışverişe çıkamayacaksanız ilk tercihiniz hepsiburada olsun.
Kayınvalidem parfümüm az kaldı diyordu. Her şey değişti o Calvin Klein parfümünü değiştirmedi. Zaten parfüm dediğin tene yakışınca kolay kolay değişmiyor... Bu kıyağımı da unutmasın!
Eskiden teknoloji bu kadar ilerlemediği için maalesef anne babalarımız günümüz teknolojisine ayak uyduramıyor. Ama yeni yeni keşfettikleri için de her şeyi merak ediyorlar. Annem de son zamanlarda fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştığı için yüksek çözünürlüklü bir telefon işini görebilir.
Çocuk işte. Ne görseler istiyorlar. Bazen öyle inat ediyorlar ki kıramadığımız için almak zorunda kalıyoruz. Oğlum da geçenlerde arkadaşında görmüş. Tutturdu akülü araba diye. Neyse almak şart oldu. Şimdi alayım evde sürüş denemeleri yapsın. Yaz gelince de sokakta gezer, vakit geçirir, eğlenir. Eh ben de o gezerken kahvemi içip rahat ederim belki.
Erkek cildi her ne kadar kadın cildi kadar hassas olmasa da özellikle her gün traş olan erkeklerin ciltleri zaman içinde esnekliğini ve canlılığını kaybediyor. Durum böyle olunca da ciltlerine önem veren babam ve kayınpederime hemen her yerde kullanabilecekleri ve yenilenmiş tasarımlarıyla bir yandan traş olurken bir yandan da ciltlerini beslemelerine olanak tanıyan bir traş makinesi almak iyi fikir sanırım.
Kadınlar için alışveriş deyince akan sular duruyor. Bazen tek bir mağazadan elimiz kolumuz dolu çıkarken bazen de onlarca mağaza gezmemize rağmen hiçbir şey alamadan eve dönüyoruz. Ablam da böyle. Geçenlerde bir kaban beğenmiş. Sonra alırım diye ertelemiş. Yılbaşında ona istediği kabanı vermek ve mutluluğunu görmek müthiş olacak.
Teknolojik aletlerle ilgili hangi çocuğa sorarsanız sorun hepsi size taş çıkarır. Siz daha bilgisayar kaç işlemci, kaç GB bilmezken onlar işin piri oldular. Bunlardan biri de yeğenim Berke. Yeni bir bilgisayar çok işine yarayacak. Duydum ki yeni eğitim sisteminde, pek çok ödev artık bilgisayardan yapılıyormuş. Böylece hem derslerini yapabilir hem de biraz internette vakit geçirebilir.
Aksesuar konusunda sadece kadınlar değil erkekler de oldukça takıntılı. Kol düğmesi, kravat iğnesi, kemer, yüzük, bileklik, saat... Eşim de böyle. En sevdiği aksesuar ise saat. Dolabını açsanız en az 7 saat görebilirsiniz. Sekizinciyi de ben alsam hayır demez sanırım!