Yeni yıl kutlamaları ile birlikte evde değişim süreci başlıyor. Bu yıl beklentilere veda etmeye ve sadece kendiniz olmaya ne dersiniz? İşte evinizde sıradışı ve size özgü bir kutlama atmosferi için pratik öneriler.
Evler, içinde yaşayanlarla değerlenir. Küçük bir odayı sıcak, davetkar bir kutlama alanına dönüştürmek için ortalıktaki eşyaları kaldırıp birkaç esnek mobilya ve yer minderine yer açarak sıcak, samimi bir atmosfer oluşturabilirsiniz. İskandinav tarzının favori rengi mavi, yeni yılda siyah, beyaz ve ahşapla birleşiyor. Yaşam alanlarının atmosferini belirleyen IKEA’nın ışık zincirlerini ister duvardan ister sehpanın ya da rafın kenarından sarkıtarak, sezon boyunca onları hoş birer aydınlatma kaynağı olarak da kullanabilirsiniz.
Sezonun atmosferini evinize yansıtmak için büyük bir yılbaşı ağacına ihtiyacınız yok. Sarkıt aydınlatmalarınızı IKEA’dan alabileceğiniz çeşit çeşit kurdele ve yılbaşı süslerini birleştirerek renklendirebilir, size özgü yılbaşı dekorasyonunuzu oluşturabilirsiniz.
Sadece size ait küçük bir köşe eve her girdiğinizde gülümsemeniz için yeterli. IKEA’nın yıldız aydınlatmalarını ve doğaya dönüş trendini vurgulayan çam çelenklerini favori parçalarınız olarak ilan edebilirsiniz. İçine kırmızı çiçekler yerleştirdiğiniz sade, cam vazonuzun çevresine zevkinize göre seçtiğiniz mumları yerleştirin; iki adım geri geriye gidin ve etkisini hissedin.
Kutlama hissini tüm sezona yaymak en güzeli… Evin en sevdiğiniz köşesinde bir cam fanusu IKEA’nın pudra tonlarındaki yılbaşı toplarıyla doldurabilir, içini minik top ışıklarla aydınlatıp, bir çam dalı yerleştirdikten sonra dekoru tamamlayabilirsiniz.
Leziz kokular, kahkahalar arasında kutlama hazırlıklarına mutfaktan başlamaya ne dersiniz? Yumurtalar, un, süt, tüm malzemeler masaya yayılsın. Çünkü aile ve dostlarınızla mutfakta pişen keklerin, kurabiyelerin değeri, paha biçilmez. Yılbaşı kutlamalarına özel hediyelik kutular ve kağıt kalıplar fırından çıkanları karşılamaya hazır. IKEA’nın camlara asılan yıldız aydınlatmaları, kuru ağaç dallarını süsleyen meyve dilimleri, desenli tekstiller ve etrafta yanan aromatik mumlar... Kırmızı ve beyazın uyumlu birlikteliği mutfağınızda sezon boyunca neşeli bir karşılama atmosferi yaratmanızı sağlar.
Duyguları harekete geçiren dokuları bir arada kullanmak yeni yılın öne çıkan eğilimleri arasında yer alıyor. Birbirinden farklı desenli runner’ları kombinleyerek kendinize özel bir stil yaratabilirsiniz. IKEA’nın, servis tabaklarına yerleştirdiğiniz kar küresi isimliklerine davetlilerin fotoğraflarını iliştirerek onlara hoş bir sürpriz yapabilirsiniz. Masanın nasıl kurulduğu önemli değil; üzerinde parlayan yıldızların etkisinde hep birlikte etrafına toplanmak en kıymetlisi değil mi?
Tarzınızı yansıtan bir kutlama teması için natürel dokular, desenli tekstiller ve altın detaylardan faydalanabilirsiniz. IKEA’nın alışılmışın dışında ahşap veya LED’li metal ağaçlarına kendi yaratıclığınızı katarak süsleyebilir, sofranızda bir odak noktası yaratabilirsiniz. Mutfağınızdan çıkan taptaze kekler, dekoratif kalıplarında tüm davetlilere kendilerini çok özel hissettirecek. Yılbaşı kutlamalarına özel tek kullanımlık bardaklar ve peçeteler sofraya stil katarken, servis sırasında hayatınızı kolaylaştıracak.
Yeni yılda evinizi süslemeye dilediğiniz yerden başlayarak içinizdeki çocuğu serbest bırakın. Örneğin IKEA’nın süs toplarını zevkinize göre seçtiğiniz kurdelelere bağlayıp kapınıza asabilirsiniz. Desenli kilim ve tekstil ürünleri, örgü sepetler kullanarak modern vintage temasını yakalayabilirsiniz. Günün sonunda başucunuzda yanan minik ışıklarla uyuyakalmanın keyfini yaşayın. Her sabah uyandığınızda sizi mutlu eden ufak bir yılbaşı ağacı için evinizde yer açın.
Bu yıl hediyelerinizi kendiniz paketlemeye ne dersiniz? El emeğinizle paketlenmiş bir hediye, içindekine değer katarak sevdiğinize özel hissettirecektir. IKEA’nın birbirinden güzel paket kağıtları, kutuları ve süsleri ile her gün sevdiklerinize ufak bir hediye paketi hazırlayarak sanatınızı konuşturabilir, ezberleri bozabilirsiniz.