Samimi ve davetkar bir ortam yaratın

Evler, içinde yaşayanlarla değerlenir. Küçük bir odayı sıcak, davetkar bir kutlama alanına dönüştürmek için ortalıktaki eşyaları kaldırıp birkaç esnek mobilya ve yer minderine yer açarak sıcak, samimi bir atmosfer oluşturabilirsiniz. İskandinav tarzının favori rengi mavi, yeni yılda siyah, beyaz ve ahşapla birleşiyor. Yaşam alanlarının atmosferini belirleyen IKEA’nın ışık zincirlerini ister duvardan ister sehpanın ya da rafın kenarından sarkıtarak, sezon boyunca onları hoş birer aydınlatma kaynağı olarak da kullanabilirsiniz.