En eğlenceli anlar evinizde yaşanır. Siz bir salon görürsünüz, onlar hayal ettikleri herhangi bir şeyi... Geometrik desenli bir halı, onlar için seksek oyununun baş kahramanı olabilir ya da sizin için bir minder, onlar için yumuşak bir iniş alanı… Çocukların en büyük oyun alanı aslında evleri...

Çocukların hayal güçleri öylesine geniştir ki, aileleri ile birlikte ortak yaşam alanlarında sürdürdükleri maceralı ve sihirli yolculuklarında bile, ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi karşılayan çözümler üretmek gerekir. Zaman içerisinde değişen ihtiyaçlarına göre çocukların kendi odalarına sığmayarak evin her yerine “yayılma” eğilimlerini ve onların birer birey, ailenin üyesi olduğunu göz önünde bulundurarak, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini destekleyecek çözümlere yönelmek, onlara özel alanlar yaratmak için çocuklu evlerde dekorasyondan güvenliğe bazı noktalara özellikle dikkat etmek gerekiyor.