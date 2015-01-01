Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!

LYS sonuçlarının açıklanması ve üniversite tercih döneminin başlamasına günler kala okuyacakları üniversite ve bölümü seçmeye çalışan yaklaşık bir milyon genç belki de hayatlarının en önemli kararını almak üzere…
Tercih edeceğimiz üniversite ve bölüm ile birlikte yaşamımızın önemli bir kısmını oluşturacak ve tüm hayatımızı şekillendirecek olan mesleğimizi de seçiyoruz. Yeteneklerimiz, becerilerimiz ve kişiliğimize uygun en doğru mesleği seçmek, başarı ve mutluluğumuzu, yani yaşam kalitemizi belirleyecek hususların başında yer almakta. Başarılı olduğumuz bir meslekte daha mutlu olur, mutlu olduğumuz bir meslekte başarıya koşarız. Kendimizi başarılı hissettiğimiz, sevdiğimiz ve sabahları neşeyle gittiğimiz bir işte çalışmak önemli bir ayrıcalık.
İlkokul, ortaokul, lise… Sürekli çalışma ve sınav ile uğraştık. Artık ektiklerimizi gerçek anlamda biçme zamanı. Tüm eğitim hayatımızda aslında üniversiteyi ve buna bağlı olarak yapmak istediğimiz mesleği hayal ettik ve ona göre çalıştık. Ancak bir gerçek var ki üniversiteden mezun olmak, iş bulacağımız anlamına gelmiyor. TBMM’nin 2015’te “Türkiye’de Üniversite Mezunu Nüfusun İşgücü Durumu” başlığı ile yayınladığı rapordan da anlaşılacağı üzere, 2000 yılında 143 bin olan üniversite mezunu işsiz sayısının 2015'te 774 bine çıkmış olması üniversite mezunları arasındaki işsizlik oranının gün geçtikçe arttığını gözler önüne seriyor. Mezun olmadan iş bulabileceğiniz bir okulu tercih etmemiz ilk koşul.
Üniversiteye gitmek bazen başlı başına bir sorun olabiliyor. Fiziki olarak gitmekten bahsediyoruz! Evet uzun yollar, ulaşım zorluğu, yerleşkenin içinde bulunan koşullar bazen öğrencileri eğitimden uzaklaştırabiliyor. Bu nedenle mutlaka rahatlıkla ulaşabileceğiniz, mesleğinizle ilgili olanakları içinde barındıran, teknoloji, inovasyon ve rasyonel yaklaşımı içinde barındıran bir yerleşke çok büyük önem arz ediyor. Tercih yaparken bu şartları taşıyan bir okul bulmanız çok önemli.
Üniversite kurulları da canlı, düşünen ve her zaman kendi yenileyen birimler olmalı. Akademik programlarını ilgili sektörlerin önde gelen temsilcileriyle işbirliği içerisinde ve sektörlerin uluslararası düzeyde yetişmiş personel ihtiyaçlarına göre belirleyen bir okul seçmeye gayret edin. Bu uygulamayla perçinlenen bilginin gücüne inanan kurullar, endüstri ve teknolojinin koşullarına göre hareket ederek, her zaman yenilenen sektörlere dokunarak, onlara uygun bölümler veya programlar açmalı, piyasanın ihtiyacına göre öğrenciler yetiştirmeli.
Uygulama ile perçinlenen bilginin gücüne inanan Kapadokya Meslek Yüksekokulu’nun öğrencileri daha staj yaparken iş teklifleri alabilmekte, verilen uygulama ağırlıklı eğitimler sayesinde mezun olduklarında tecrübe aranan alanlarda kendilerine öncelik tanınmasının ayrıcalığını yaşayabilmektedirler. Öğrencilerinin eğitim aldıkları alanlarda yetişmiş işgücü ihtiyacına cevap verebiliyor ve mezuniyetleri ile birlikte vakit kaybetmeden iş bulup hayata atılabiliyor olması, Kapadokya Meslek Yüksekokulu’nun neden en çok rağbet gören vakıf meslek yüksekokulu olduğunu açıklıyor.
Kapadokya Meslek Yüksekokulu’nun biri Ürgüp’ün Mustafapaşa beldesinde, diğeri İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda olmak üzere iki ayrı yerleşkesi bulunmaktadır. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip Mustafapaşa’da (Sinasos) bulunan Kapadokya yerleşkesi, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında Mehmed Şakir Paşa tarafından yaptırılan medrese ve yine aynı dönemden kalma eski Osmanlı konaklarının restore edilip yeniden işlevlendirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Kapadokya Meslek Yüksekokulu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda faaliyet gösteren eğitim yerleşkesiyle ise uluslararası bir havalimanında eğitim veren ilk ve tek yükseköğretim kurumu olma özelliğini taşır.
Sivil havacılıktan sağlığa, mimari restorasyondan aşçılığa kadar farklı birçok alanda akademik programlarını ilgili sektörlerin önde gelen temsilcileriyle işbirliği içerisinde ve sektörlerin uluslararası düzeyde yetişmiş personel ihtiyaçlarına göre belirleyen Kapadokya Meslek Yüksekokulu, bu sayede mezunlarına somut iş imkânı sağlamaya devam ediyor. Uygulama ile perçinlenen bilginin gücüne inanan Kapadokya Meslek Yüksekokulu’nun öğrencileri daha staj yaparken iş teklifleri alabilmekte, verilen uygulama ağırlıklı eğitimler sayesinde mezun olduklarında tecrübe aranan alanlarda kendilerine öncelik tanınmasının ayrıcalığını yaşayabilmektedirler.