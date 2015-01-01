Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!

LYS sonuçlarının açıklanması ve üniversite tercih döneminin başlamasına günler kala okuyacakları üniversite ve bölümü seçmeye çalışan yaklaşık bir milyon genç belki de hayatlarının en önemli kararını almak üzere…

Tercih edeceğimiz üniversite ve bölüm ile birlikte yaşamımızın önemli bir kısmını oluşturacak ve tüm hayatımızı şekillendirecek olan mesleğimizi de seçiyoruz. Yeteneklerimiz, becerilerimiz ve kişiliğimize uygun en doğru mesleği seçmek, başarı ve mutluluğumuzu, yani yaşam kalitemizi belirleyecek hususların başında yer almakta. Başarılı olduğumuz bir meslekte daha mutlu olur, mutlu olduğumuz bir meslekte başarıya koşarız. Kendimizi başarılı hissettiğimiz, sevdiğimiz ve sabahları neşeyle gittiğimiz bir işte çalışmak önemli bir ayrıcalık.