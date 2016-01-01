Dünden Bugüne Ticaret

Biz Türkler ticari zekasıyla övünen bir milletiz. En olmayacak şeyden bir ticari kâr çıkarır 10 dakikada şirketi kurar milyoner oluruz. Peki bu ticaret nedir? Tarihten bugüne nasıl gelmiştir?
İşte cevabı:
Neredeyse insanlığın bilinen tarihinden beri para kazanmanın önemli metodlarından olan ticaretin 150.000 yıl öncesine kadar gittiği düşünülüyor. Dönemin insanları elindeki fazla malı çakmak taşı ve obsidiyen gibi taşlarla değiştiriyordu.
M.Ö 19.Yüzyılda Mezopotamya'nın ileri medeniyetlerinden olan Asurlular, bugünkü Nevşehir'de bulunan ve dönemin önemli yerleşkelerinden olan Kapadokya'ya tüccar kolonisi kurdular.
M.Ö 7. Yüzyılda paranın Anadolu'da bulunmasıyla, insanlar elindeki mallara sanal bir değer katmaya başladı ve ticarete belli başlı birimler ve değerler girmiş oldu
M.Ö 2. YY'da Çinli diplomat Zhang Qian'ın Hindistan, Pers İmparatorluğu ve Roma üzerinden ticaret yapmasıyla İpek Yolu açıldı. İpek Yolu uzun yıllar boyunca bilinen dünyanın en önemli ticaret yolu oldu.
Roma İmparatorluğu'nun Mısır'ı ele geçirmesiyle birlikte Romalılar Hindistanla olan ticareti geliştirdi. Bilinen medeniyet topraklarına her gün Hindistan'dan değerli taşlar, metaller ve baharatlar gelmeye başladı.
Türkler Anadolu'ya geldikten sonra İpek ve Baharat Yolu ticaretinde etkin rol oynadı. 15. YY'da Levant bölgesinin Türklerin eline geçmesiyle Baharat Yolu Basra Körfezi'nden, Kızıldeniz'e kaydı
Avrupa İpek ve Baharat Yolu'ndaki fazla vergilerden dolayı, Hindistan'a Batı'dan Doğu'ya giderek ulaşmaya karar verdi. Bunun sonucunda kimsenin beklemediği bir şey oldu. 1492'de Kristof Kolomb Amerika kıtasını keşfetti
Yeni Dünya'nın keşfi ve Ümit Burnu'nun aşılmasıyla birlikte, İpek Yolu'nun önemi azaldı. Hindistan ticareti deniz üzerinden devam etti. 1602'de Hollanda Doğu Hindistan Şirketi kurulmasıyla dünya ticareti tamamen değişti
İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişen teknolojilerle dünyadaki mesafeler kısalmaya başladı. Ticaret artık belli başlı yollarda yapılmaktan çıktı. OPEC, WTO gibi global ticaret birlikleri kuruldu.
İnternetin gelmesiyle ticaret yeni bir boyut kazandı. Borsa'da hisse alıp satmak derken artık işler Forex'le döviz alıp satmaya kadar geldi. Peki nedir bu Forex?
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2016 3.Ç. Müşteri Kar/ Zarar %45.70 %54.30
Forex Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada leheçalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Bu konu hakkında forex eğitimi almak için forex kitap sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
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