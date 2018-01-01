Kalabalık şehirlerin kasvetinden bunalanlar, artık 'güneye gitmenin zamanı geldi' diye düşünenler ve güneyde olduğu halde, daha sessiz ve sakin bir yerleşim yeri arayanlar... Eğer bu insanlardan biriyseniz, Bodrum Güvercinlik tam size göre. Güvercinlik'e yolu düşen herkesin istisnasız söylediği bir şey var: 'Temiz hava, bol oksijen ve kafa dinlemek için birebir!' Güvercinlik, Bodrum'un merkezine çok yakın bir mesafede huzur ve konforu arayanların yeni rotası.