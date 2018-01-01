Kalabalık şehirlerin kasvetinden bunalanlar, artık 'güneye gitmenin zamanı geldi' diye düşünenler ve güneyde olduğu halde, daha sessiz ve sakin bir yerleşim yeri arayanlar... Eğer bu insanlardan biriyseniz, Bodrum Güvercinlik tam size göre. Güvercinlik'e yolu düşen herkesin istisnasız söylediği bir şey var: 'Temiz hava, bol oksijen ve kafa dinlemek için birebir!' Güvercinlik, Bodrum'un merkezine çok yakın bir mesafede huzur ve konforu arayanların yeni rotası.
Güvercinlik, muhteşem koylara olan yakınlığıyla dikkat çeken bir bölge. Bodrum'un merkezine çok yakın mesafede bulunan bölgenin, çarşaf gibi denizi ve sakin yapısı insana huzur veriyor.
Bölgenin bir diğer avantajı ise doğal yapısı. Sahip olduğu doğal güzelliklerle huzurun yanında daha sağlıklı bir yaşam sunan Güvercinlik, çam ormanlarıyla kaplı bir bölge ile denizin arasında bir yerde konumlanıyor.
Güvercinlik, Bodrum'a yalnızca 15 dakika mesafede yer alıyor. Bu durum, bölgeyi hem emlak değeri hem de sosyal imkanlar açısından daha da cazip kılıyor.
Leitert Bodrum Modern projesi, huzur ve konforu bir arada arayanlar için Bodrum'a bambaşka bir soluk getiriyor. Proje, Bodrum'da yaşamak için gerekli olan tüm konfor ve kalite unsurlarını bir araya getiriyor. Özel konsept bir residence projesi olan Leitert Bodrum Modern'de ikinci etabın lansmanı başladı. Türk-Alman ortaklığının en üst seviyedeki kalite unsurlarına sahip olan projenin ikinci etabı Mayıs 2018'de hazır olacak. Projenin lansmana özel fiyatları dikkat çekiyor.
Proje toplam üç etaptan oluşuyor. İlk etabında yaşam başlayan projenin 2. etabında 2+1 bahçeli, flat ve teras seçenekleri bulunuyor. Toplamda 32 adet yüzme havuzu ile 32 özel şelale olan projede, bir adet yarı olimpik yüzme havuzu, fitness, sauna, masaj odaları, güneşlenme locaları, mini market, kafe-restoran, business center gibi çeşitli sosyal tesis ve bol yeşil alan bulunuyor.
Leitert Bodrum Modern, deniz ve mavinin bir araya geldiği cennet gibi bir bölgede konumlanıyor. Ferah mekanlara sahip mimari yapının yanı sıra, eşsiz koy ve orman manzarası size eşlik ediyor. Villa etabına yıl sonu start verilecek olan projede, bir de 2018 yazında hizmete başlayacak olan özel beach alanı bulunuyor.
Projenin en önemli niteliklerinden biri de Bodrum'un yükselen değeri olan Güvercinlik bölgesinde yer alması. Güvercinlik, yatırım uzmanları tarafından Bodrum'un değer ivmesini hızla artıran bir bölge olarak tanımlıyor. Birinci etabı teslim olan projede, birinci etapta sınırlı sayıda kalan 1+1 daireler 59 bin Euro'dan başlıyor. Mayıs 2018 teslimatlı ikinci etap 2+1 daireler ise, kısa bir süre için lansmana özel 89 bin Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Peşin alımlarda yüzde 5 indirim veya kısa bir süre için yüzde 50'si peşin, yüzde 50'si 24 ay vade imkanı ile satışa sunuluyor.