Ofis

Günümüzde zaman her şeyden daha değerli. Bu yüzden başarılı olan ve kaliteli bir hayat sürdüren insanların en önemli ortak özelliği zamanı çok iyi bir şekilde planlamaları. Karma konut projeleri, proje çatısı altında yer alan nitelikli ofislerle de dikkat çekiyor. Böylece işiniz ve eviniz hiçbir zaman olmadığı kadar birbirine yakın olabiliyor. Ayrıca önemli bir zaman tasarrufu da cabası.