Söz konusu gayrimenkul olduğunda sürekli modernleşen ve değişen bir zamandayız. Günümüzün en dikkat çeken konut anlayışını ortaya koyan karma konut projeleri, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak özellikleri bir arada sunuyor. Bu özellikler konut, ofis, otel, alışveriş ve spor olmak üzere toplamda beş çatı altında toplanıyor.
Hadi şimdi o detaylara bir göz atalım.
Karma konut projelerinde konut kavramı klasik yapılara göre farklı bir perspektife sahip. Farklı bütçelere ve her aile yapısına hitap etmeyi amaçlayan bu projeler, birden fazla alternatif sunuyor. Ayrıca yalnızca konutla da sınırlı kalmıyor. Yaşamınızı güzelleştirmek için birçok sosyal imkan elinizin altında oluyor.
Günümüzde zaman her şeyden daha değerli. Bu yüzden başarılı olan ve kaliteli bir hayat sürdüren insanların en önemli ortak özelliği zamanı çok iyi bir şekilde planlamaları. Karma konut projeleri, proje çatısı altında yer alan nitelikli ofislerle de dikkat çekiyor. Böylece işiniz ve eviniz hiçbir zaman olmadığı kadar birbirine yakın olabiliyor. Ayrıca önemli bir zaman tasarrufu da cabası.
Yurt dışından bir misafiriniz mi geldi? Ya da iş ortaklığı için gelen bir konuğunuz mu var? Karma projelerle birlikte misafir ağırlama geleneği de bambaşka bir boyut kazandı. Konutunuz ile aynı projede yer alan otelde, misafirinizi kalite ve mimarinin birleştiği muazzam bir anlayışla ağırlamanız mümkün. Böyle bir yaklaşım, iş hayatınızın ivmesini yükseltecektir.
Hepimizin ortak noktası olan alışveriş... Artık alışveriş yapmak için de daha az zaman harcayacaksınız. Çünkü uzaktaki bir AVM'ye gitmek yerine proje çatısı altında yer alan alışveriş imkanlarından faydalanabilirsiniz. Gündelik ihtiyaçlarınızı karşılayacak mağazalar ve birinci sınıf markalar, dilerseniz sizi evinizden hiç uzaklaşmadan yaşatacak bir çeşitliliğe sahip.
Listemizin son sırasında ise kaliteli bir yaşamın olmazsa olmazı olan spor var. Karma projelerin en güzel taraflarından biri de bu. Spor salonu ve yüzme havuzu başta olmak üzere çeşitli sportif aktivitelere çok kolay bir şekilde dahil olabiliyorsunuz. Evinizden en fazla 5 dakika uzaklıkta bulunan bu sosyal alanlar, motivasyonunuzu yükseltecek bir yaşamın da kapısını açıyor.
Mahall Ankara, karma projelerin sunduğu tüm avantajlara sahip yapısıyla Ankara'da yaşamanın anlamını değiştiriyor. Mahall Ankara’da, 315 ofis, 191 home ofis, 2+1’den 4,5+1’e 246 konut, 160 city suits, 64 mağaza, kafe ve restorandan oluşan bir alışveriş merkezi bulunuyor. Bunun yanında kapalı ve açık otoparklar, yüzme havuzu, fitness salonları ve konutlara özel depo alanları sunuluyor. Mahall Ankara bu yapısıyla, hem iş hem de özel yaşamınızda her ihtiyaç karşılık buluyor. Konut ve ofisten öte bir yaşam merkezi olan Mahall Ankara, size konforu ve huzuru hissettirerek yaşamınızın çehresini tamamen değiştirecek.
Ankara’nın en değerli lokasyonu Eskişehir Yolu’nda ve Kızılay-Çayyolu metro hattına 200 metre mesafede konumlanan Mahall Ankara, sakinlerine hayatın merkezinde olmanın ayrıcalıklarını yaşatıyor. Burası uydu kentleri, kamu kuruluşları, parti merkezler, bankaları, üniversiteleri, hastaneleri ve alışveriş merkezleriyle şehrin en düzenli gelişen kısmı.
Mahall Ankara'da bir evin tüm huzurunu yaşatacak 1+1'den 4,5+1'e kadar farklı gereksinimlerinize seslenen alan alternatifleri sizi bekliyor. Sadece sizin için tasarlanmış yaşam alanları, sevdiklerinizle birlikte yaşayacağınız büyük mutlulukları müjdeliyor. Kaliteli sosyal alanlar ise, evi ve işinin birbirine yakın olmasını isteyenler için benzersiz ayrıcalıkları hayata geçiriyor.
İş dünyasının seçkin isimleri, Ankara'nın çekim merkezi olan bir lokasyonda buluşuyor. Mahall Ankara, size yeni olanakların ve başarılı bir iş yaşamının kapılarını açıyor. Mahall Ankara, aynı zamanda kaçırılmayacak yatırım fırsatları vadediyor. Mahall Ankara'daki yaşam ve iş alanları, aynı komplekste yer alan bir business prestij otelin sinerjisinden de faydalanacak.
Proje, sunduğu cazip ödeme imkanları ve çalışma ortamında sağladığı kolaylıklar ile yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Yüzde 30 peşinat, 60 ay vade ve yüzde 0 faiz ayrıcalıkları tanıyan proje, sadece ofisler için geçerli olmak üzere, peşin ödemelerde size özel KDV indirim fırsatları sunuyor.
Mahall Meydan, en sevdiğiniz markaları buluşturan 64 mağaza, kafe, restoran, farklı beğenilere ve bütçelere hitap eden seçenekleriyle Mahall Ankara’nın tam merkezinde sizleri bekliyor. Mahall Ankara, kendinizi hayatın tatlı heyecanlarına kaptırabileceğiniz bir alışveriş ve yaşam merkezi. Mahall Ankara, sahip olduğu tüm değerlerle dilerseniz buradan hiç ayrılmadan yaşayabileceğiniz bir çeşitliliği ayağınıza getiriyor.