İzmir’in En Eski Mesire Alanlarındandı

İzmirlilerin gözde mesire yerlerinden olan Halkapınar’ı, Evliya Çelebi de anmadan geçmemiş ve Seyahatname’sinde “şehrin ileri gelenleri tarafından tercih edilen dört tarafı çimenlik, gül ve lale bahçesi ile çevrili güzel sesli kuşların öttüğü, gölünde balıklar yüzen bir yer” olarak tarif etmişti. Antik dönemde Diana banyoları olarak adlandırılan Halkapınar’daki pınarların, İzmir’in içme suyu kaynağı olarak kullanılmaya başlanması 19. yüzyılın ikinci yarısında kurulan su fabrikası ile mümkün oldu. Darağacı bölgesinden başlayarak Halkapınar’a kadar uzanan mevkide arka arkaya kurulan fabrikalar Halkapınar’ın mesire yerinden sanayi bölgesine dönüşmesinde etkili oldu.