DENİZ KENARINDA YAŞIYOR OLMANIN ARTILARI

Kuzey terası bisiklet sürülebilecek, zengin bir yeşil dokuya sahip ve çocuk parkını da kapsayacak bir alandan oluşuyor. Doğu terasında ise vadi manzaralı spa- kür merkezi ve kapalı havuz bulunuyor. 1000 m2 kapalı 200 m2 açık alana sahip SPA ve kür merkezi, kapalı havuz ile birlikte, masaj odaları, buhar ve sauna odaları, gym ve plates salonu ile keyifli bir kafeden oluşuyor. 120 araçlık otoparka sahip projede otoparklardan direkt olarak dairelere çıkış bulunuyor. Böylece site içinde araç trafiği önlenmiş oluyor.