DENİZ KENARINDA YAŞIYOR OLMANIN ARTILARI

Deniz kenarında, maviyle-yeşilin buluştuğu yerde ikamet edenlerin bildiği ve vazgeçemediği bazı şeyler var. Hatta bununla ilgili teoriler artık bilim tarafından da destekleniyor. Üniversitelerin çalışmalarına göre kreatif düşünce, stressiz yaşam, pozitif bakış açısının deniz, kum ve güneşle alakası var…
İşten çıktınız. Güneş hâlâ yukarıda. Denizin kokusu ve dalgaları duyularınızı ele geçiriyor. Saatin ne önemi var. Trafikte kalmadınız ki. Hemen iş çantanızı bırakın, üstünüzü değiştirin ve sahile inin. Evet deniz kenarında yaşayanların sürekli tatil havasında olduklarını tahmin ediyorsunuzdur.
Taze deniz havasından güzel kokan başka ne olabilir ki? Tuzun kokusu burnunuza geldiğinde yaşadığınız haz… Bu sadece sizi bu atmosfere sokmak için iyi değil, aynı zamanda derin nefes alıp bu havayı içinize çektiğinizde solunum yollarınız açılıyor. Astım, bronşit, sinüzit, öksürük gibi sağlık problemleri bir günde azalıyor. Oksijen aynı zamanda hidrojen iyonları sayesinde serotonin seviyenizi dengeliyor ve enerjiniz artıyor. Depresyonu bitirdiğini söylemiş miydik?
Sahilde sevdiklerinizle piknik yaparken manzaraya bakarsınız. Şöyle bir yüzüp geldikten sonra içeceğinizi yudumlar, meyvenizden bir ısırık alırsınız. Oksijen, temiz hava, güzel görüntüler beynimizin öyle noktalarına dokunur ki, her ısırık daha da güzel gelir.
Rahat ve konforlu bir yaşamı denize sıfır bir alan üzerinde birleştiren ve 74 lüks daireden oluşan Marinera Çeşme, Ayasaranda Koyu’ndan sonsuz bir deniz ve Sakız Adası manzarası vaat etmesinin yanı sıra, bölgede yer alan tüm yeşili koruyarak doğayla iç içe bir yaşam sunuyor!
Çeşme’nin en güzel noktalarından olan Ayasaranda bölgesinin kendine has, doğal yapısıyla örtüşen projede, residence konforunda ancak üst katlarda dahi müstakil ev hissini veren, Sakız adası manzaralı daire konsepti bulunuyor. Resort mantığında hazırlanan projede; 6 yapı bloğu içinde farklı planlamalara ve alan kullanımına sahip 74 daire yer alıyor.
Ortak kullanım alanlarında ve açık bahçelerde denize kesintisiz bakan projede yer alan açık bölümler; farklı renk ve zenginliğe sahip teraslardan oluşuyor. Batı terası; muhteşem bir deniz ve Sakız adası ile kesintisiz bir ilişki kuran açık havuz, cafe-bar ve lounge alanlarından oluşan, daha çok yetişkin kullanımına uygun açık havuz alanından oluşuyor. Bu bölüm, barbekü gibi açık alan organizasyonlarına da olanak sağlıyor.
Kuzey terası bisiklet sürülebilecek, zengin bir yeşil dokuya sahip ve çocuk parkını da kapsayacak bir alandan oluşuyor. Doğu terasında ise vadi manzaralı spa- kür merkezi ve kapalı havuz bulunuyor. 1000 m2 kapalı 200 m2 açık alana sahip SPA ve kür merkezi, kapalı havuz ile birlikte, masaj odaları, buhar ve sauna odaları, gym ve plates salonu ile keyifli bir kafeden oluşuyor. 120 araçlık otoparka sahip projede otoparklardan direkt olarak dairelere çıkış bulunuyor. Böylece site içinde araç trafiği önlenmiş oluyor.