Yatırım yapmak çok kolay bir iş değildir. Hesaba katmanız gereken değişkenler vardır. Bununla birlikte trendler de yatırımda büyük önem arz eder!
Peki bu olmazsa olmaz yatırım gerçekleri neler?
İstanbul’un yükselen yıldızı Göztepe’de yepyeni bir hayat başlıyor! Köprülere 5, metrobüse 3 dakika uzaklıktaki bu muhteşem semtin manzarası, ulaşımdaki rahatlığı ve konumuyla tam anlamıyla bir cazibe merkezi. İşte Göztepe’de yatırım yapmanın 5 nedeni…
EEğer İstanbul'da bir ev sahibi olmak istiyorsanız, ilk düşünmeniz gereken şey o evin metro veya metrobüs ikilisinden birine yakın olup olmadığıdır. İstanbul dendiğinde akla ilk gelen şeyin kötü şöhretli trafik olması, İstanbullu'nun mümkün oldukça onsuz bir hayat sürmek istemesine neden oluyor. Göztepe bu konuda benzersiz! Metro, metrobüs, deniz ulaşımı… Aklınıza ne gelirse bu semtin olanakları dahilinde.
İstanbul'un taşı toprağı altın denir. Ama 2017 yılında, İstanbul'un taşı toprağı evle dolduğundan, güzel bir manzara bulmak çok zor. Bu yüzden yatırım için düşündüğünüz yerin güzel bir manzaraya sahip olması, ileride kâra geçeceğinizin de habercisi. Kalamış Marinası manzarasına bakarak çay yudumlamanın keyfi başka hangi şeylerde vardır?
Yatırım yaptığınız yerde ister kendiniz yaşayın, isterseniz başkası, en önemli şeylerden bir diğeri de etrafındaki okul ve üniversiteler. Özellikle çiftler, yaşayacakları yeri seçerken olan veya gelecekte olmasını istedikleri çocuklarının rahatça okula gidebilmelerine çok önem veriyor. Geniş aileler içinse iş, okul ve evin kısa bir yarıçap içinde olması yatırımcıların ilk dikkat ettiği olgulardan.
İstanbul'da da birçok dünya başkenti gibi birçok AVM var. AVM'ler birçok mağazayı içinde bulundurduğundan dolayı hayatı çok kolaylaştırıyor. İnsanlar alışverişini rahatça yapıp, hemen evlerine dönmek için yaşamak için seçtikleri konutun da AVM'lere yakın olmasını istiyorlar. Göztepeliler bu konuda oldukça şanslı!
Sosyal imkanları iyi olan bir çevrede yaşamanın rahatlığı hiçbir yerde yoktur. Birçok şeyin aynı yerde toplanması çok insanın ilgisini çeker. O yüzden sosyal ve spor alanları bulunan yerlerde yatırım yapmak çok doğru bir seçimdir. Yükselen yıldız Göztepe’de çevresel faktörlerle birlikte oturacağınız kompleksin barındırdığı imkanlar da oldukça önem ihtiva ediyor!
Hem mükemmel yatırım hem de en gözde lokasyon… Muhteşem Yeni Yıl Evleri’ni hemen ziyaret edin. Akıllı yatırım yapmakla kalmayın, Türk hamamından havuzuna, terasından sosyal faaliyetlerine; yepyeni bir yaşamın tadını çıkarın!
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