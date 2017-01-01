EEğer İstanbul'da bir ev sahibi olmak istiyorsanız, ilk düşünmeniz gereken şey o evin metro veya metrobüs ikilisinden birine yakın olup olmadığıdır. İstanbul dendiğinde akla ilk gelen şeyin kötü şöhretli trafik olması, İstanbullu'nun mümkün oldukça onsuz bir hayat sürmek istemesine neden oluyor. Göztepe bu konuda benzersiz! Metro, metrobüs, deniz ulaşımı… Aklınıza ne gelirse bu semtin olanakları dahilinde.