İstanbul'da yaşayan herkes bilir, Kadıköy'de yaşamak ayrıcalıktır. Anadolu Yakası'nın incisi konumundaki Kadıköy, şehir hayatında sahip olmak isteyeceğiniz her şeyi sunabilecek bir potansiyele sahip. Kadıköy'ü farklı kılan özellikler ise şöyle:
Listemizin ilk sırasında, İstanbul'da en çok ihtiyacımız olan şey var.
Adına bir sürü şarkı yapılan, şiirlerde anılan bir ilçeden bahsediyoruz. Haliyle ilk sıraya huzuru koymak gerekiyor. Kadıköy; kalabalık, karmaşa ve gürültüden sıyrılmamıza olanak sağlaması açısından İstanbul'daki en nitelikli ilçelerden biri. Moda Parkı'nı bilmeyen neredeyse yoktur, güzide sahili de cabası... Eğer Kadıköylü biriyseniz, ya da Kadıköylü olmaya adaysanız, sizi son derece huzurlu bir hayat bekliyor demektir.
Kadıköy, sosyal olanakları açısından İstanbul'un en hareketli bölgelerinden. Tiyatro, sinema, müzik... Sakinlerine her imkanı en iyi şekilde sunan Kadıköy, sanatta da lider. Eğer siz de nitelikli ve sessiz sakin konserlerden yana biriyseniz, Kadıköy tam da size göre. Kadıköy'de unutulmaz müzik ve tiyatro ziyafetleri sizi bekliyor.
Kadıköy, eğlence hayatıyla da sürekli yükselen bir değer olarak ön plana çıkıyor. Son yıllarda birçok insan, artık Taksim'de İstiklal'e gitmek yerine Kadıköy'de zaman geçirmeyi tercih ediyor. Kadıköy müdavimlerinin de iyi bildiği gibi, Kadife Sokak ve çevresindeki mekanlar İstanbul'un en iyi alternatiflerini sunuyor. Sakin ya da hareketli, Kadıköy'de karakterinize uygun bir şekilde tam da istediğiniz gibi bar ve kafelere rahatça ulaşabilirsiniz.
Kadıköy sahip olduğu birçok güzelliğe ek olarak ulaşım olanakları ve şehrin merkezindeki konumuyla da ön plana çıkıyor. Tüm ulaşım akslarına olan yakınlığının yanı sıra metro, marmaray gibi raylı sistemler de Kadıköy'ün tercih edilmesinde önemli rol oynuyor. Deniz ulaşımı ise yıllardır ilçe yaşamına renk katıyor. Kadıköy bu zengin yapısıyla sakinlerinin vazgeçilmezi, henüz burada yaşamaya başlamayan Kadıköy tutkunlarının ise en büyük hayali...
Türkiye’nin sembol yapıları arasına giren pek çok projede imzası bulunan Nuhoğlu İnşaat, İstanbul’un ilk kentsel dönüşüm bölgesi olan Fikirtepe’deki 'Yenitepe Kadıköy' projesinde daire teslimlerine başlıyor. 'Yenitepe Kadıköy'de yaşamak, Kadıköy'de yaşamanın ayrıcalıklarına hiç olmadığı kadar büyük bir değer katacak.
İki etap ve toplam dört blok üzerinde yükselen Yenitepe Kadıköy, 1+0’dan 5+1’e kadar her ihtiyaca cevap veren konutları, home ofis ve ticari alanlarıyla bölgenin en çok tercih edilen, modern ve konforlu projesi olarak dikkat çekiyor. Proje çağdaş mimarinin çevreci bir yorumu olarak göz dolduruyor.
Ulaşım noktalarının kesiştiği yerde konumlanan Yenitepe Kadıköy, şehrin dört bir yanına kolay ulaşabilme imkanı sağlıyor. Kadıköy'ün tüm güzelliklerinin elinizin altında olacağı bu proje, ulaşım akslarına yakınlığıyla da dikkat çekiyor.
Yenitepe Kadıköy, Anadolu Yakası’nın cazibe merkezlerine yakınlığı sebebiyle benzersiz bir yaşam projesi olmakla beraber, çağdaş mimarisi ve bölgenin en büyük yeşil alanlarıyla da Fikirtepe’ye yepyeni bir soluk getiriyor.
Proje, kot farkı avantajıyla her cepheden farklı manzaraya sahip geniş ve ferah konutlar, Çamlıca, Adalar ve tarihi yarımadadan benzersiz kareler sunuyor. Kasım ayı içinde ilk etabının teslimine başlanacak olan Yenitepe Kadıköy’de ev sahibi olmak için hemen harekete geçin.