İstanbul'da yaşayan herkes bilir, Kadıköy'de yaşamak ayrıcalıktır. Anadolu Yakası'nın incisi konumundaki Kadıköy, şehir hayatında sahip olmak isteyeceğiniz her şeyi sunabilecek bir potansiyele sahip. Kadıköy'ü farklı kılan özellikler ise şöyle:

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